FIFA 19 – Prognose zum heutigen Topspiel Dortmund gegen Bayern

Bevor das lang erwartete Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München auf dem Rasen des Signal Iduna Parks stattfindet, veröffentlichte EA die Spiel-Prognose anhand von FIFA 19.

Der amtierende Tabellenführer aus Dortmund geht als Favorit in die Partie, nachdem der FC Bayern in der Liga zuletzt etwas strauchelte. Für die Münchner ist der aktuelle, dritte Tabellenplatz ungewohnt und man will in Dortmund alles daransetzen, den Rückstand zum BVB zu verringern. Gelingt den Bayern der Sieg in diesem prestigeträchtigen Duell oder können die Dortmunder weiterhin ungeschlagen bleiben?

Die Vorhersage wird von den bekannten Fußball-Kommentatoren Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss begleitet. Die Zuschauer können dabei erstmalig in der Geschichte der FIFA-Spielprognosen sehen, wie die beiden Kommentatoren vor der Kamera mitgehen.

Video: