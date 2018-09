FIFA 19 – Heute erscheint die Web App!

Für Fans von EA Sports‘ FIFA-Reihe ist heute ein freudiger Tag. Besonders für diejenigen, die jedes Jahr aufs Neue viel Zeit in ihr Ultimate Team stecken, den beliebtesten Modus im Spiel. Denn heute geht die offizielle Web-App für FUT 19 an den Start.

Die Web-App geht immer rund eine Woche vor dem Release-Datum des eigentlichen Spiels online. So können die Spieler bereits im Vorfeld Mannschaften aufbauen, Spieler traden und sogar kostenpflichtige Packs öffnen. In der Games-Mag-Redaktion gibt es ebenfalls ein paar begeisterte FIFA-Spieler, weshalb wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, herauszufinden, wann die Web-App denn wirklich veröffentlicht wird. EA Sports hat nämlich keine genaue Uhrzeit angegeben.

Die möglichen Uhrzeiten im Überblick

Also, lasset das gemeinsame Ratespiel beginnen. Wer sich ein paar Tage zurückerinnert, der merkt, dass die Demo von FIFA 19 um 16 Uhr erschienen ist. Vielleicht hat EA die Zeiten dieses Jahr ja vereinheitlicht? Eine Veröffentlichung zu dieser Uhrzeit wäre also gut möglich. Ebenso plausibel klingt allerdings auch 17 Uhr. Denn ab hier können die Besitzer von Origin Access Premier bereits Hand an das finale Spiel anlegen. EA könnte also planen ihnen zu diesem Zeitpunkt auch die Web App zur Verfügung stellen zu wollen. Am wahrscheinlichsten klingt aber 19 Uhr, da sie in den letzten Jahren immer in dem Dreh online ging. Am Ende müssen wir uns aber wohl einfach überraschen lassen und fleißig auf „Aktualisieren“ drücken.

Die Web-App findet ihr – sobald sie verfügbar ist – hier. Denkt aber bitte daran, dass man sie ausschließlich über den PC und nicht über Tablets oder Smartphones starten kann. Für Mobilgeräte wird die Companion-App benötigt. Diese erscheint allerdings erst später, womöglich morgen. Außerdem sollte man beachten, dass man einen aktiven FUT-Club besitzt, der vor dem 1. August gegründet wurde. Spieler die sich in der Vergangenheit einen schlechten Ruf erarbeitet haben, sind vom Early-Access ebenfalls ausgeschlossen.

FIFA 19 erscheint am 28.09.2018 für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und die Nintendo Switch.