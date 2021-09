Far Cry 6 erhält kostenloses Next-Gen Upgrade

Far Cry 6 wartet um die Ecke und immer mehr Fragen zum Spiel werden von den Entwickler:innen beantwortet. So gab es bei der Ankündigung ein Wirrwarr um das Thema Next-Gen Upgrade. Niemand wusste so genau, ob ein Next-Gen Upgrade denn eigentlich verfügbar sein wird und ob dieses gratis angeboten wird. Jetzt steht es aber fest: Besitzer der Xbox One oder der PS4 Version können komplett kostenfrei auf Xbox Series Konsolen oder PS5 upgraden.

Das bestätigte nun auch der offizielle Twitter-Account von Far Cry 6:

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series.