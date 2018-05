Far Cry 5 – 310 Millionen Dollar Umsatz allein in der ersten Woche

Far Cry 5 hat offenbar einen äußerst beeindruckenden Start hingelegt. Wie Publisher Ubisoft unlängst bekannt gab, konnte der Open-World-Shooter allein in der ersten Woche einen Umsatz von über 310 Millionen Dollar verzeichnen. Damit gelang dem Unternehmen der zweiterfolgreichste Start in seiner Geschichte. Nur der Endzeitshooter The Division konnte dies mit satten 330 Millionen Dollar übertreffen.

Insgesamt startete Far Cry 5 damit doppelt so erfolgreich wie sein direkter Voragzner Far Cry 4. Einem sechsten Teil der Reihe steht somit augenscheinlich nichts mehr in Wege.