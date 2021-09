Far Cry 3 jetzt kostenlos herunterladen

Far Cry ist unumstritten eine der beliebtesten Open World Spielereihen. Auch können sich viele Fans darauf einigen, dass Far Cry 3 das beste Spiel der Reihe ist. Dies gilt zwar nicht für jeden, aber zumindest konnte das Spiel zu Release eine große Anzahl an Spieler:innen und Kritiker:innen begeistern. Ihr habt Far Cry 3 noch nicht gespielt oder wollt es einfach noch einmal spielen? Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch: Far Cry 3 kann kostenlos im Ubisoft Connect Store gekauft, behalten und heruntergeladen werden. Aber seid schnell, denn das Angebot gilt nur bis zum 11. September 2021 um 08:30.

Far Cry 3 erschien ursprünglich am 29. November 2012 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Bei Metacritic steht die PC Version des Spiels gerade auf 88.

Ihr habt das Angebot verpasst? Kein Problem! Holt euch Far Cry 3 zu einem günstigeren Preis bei Instant-Gaming.

Trailer: