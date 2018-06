Far Cry 3 – Classic Edition verfügbar

Bereits Anfang des Jahres kündigte Ubisoft an, dass sich eine weitere Version von Far Cry 3 in der Mache befindet. Mit der Classic Edition wolle man den 2012 veröffentlichten Shooter zurück auf die aktuelle Konsolengeneration bringen. Nun dürfen einige Spieler bereits auf die neue Edition zurückgreifen.

So kündigte Ubisoft unlängst an, dass die Far Cry 3: Classic Edition für alle Besitzer des Far Cry 5 Season Pass bereits ab sofort zur Verfügung steht. Diese können die neue Version des älteren Titels nun herunterladen und genießen. Die Far Cry 3: Classic Edition wird natürlich auch separat erhältlich sein. Fans müssen sich hierbei jedoch auf den 26. Juni 2018 gedulden.

PC-Spieler gehen indes allerdings leer aus. Die Far Cry 3: Classic Edition wird nicht für den persönlichen Heimcomputer erscheinen. Far Cry 5 Season Pass – Besitzer erhalten allerdings eine Kopie vom ursprünglichen Far Cry 3.