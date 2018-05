Bethesda Game Studios, die Schöpfer von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4, heißen uns bei Fallout 76 willkommen. Am Ende dieser Meldung haben wir noch das Teaser-Video für euch. Mehr Informationen gibt es während des diesjährigen Bethesda E3 Showcase am 10. Juni um 18:30 Uhr live in Los Angeles, Kalifornien (11. Juni um 03:30 Uhr deutscher Zeit) sowie auf allen sozialen Kanälen von Bethesda.

Teaser: