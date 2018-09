Fallout 76 – Intro veröffentlicht, Daten zur Beta bekannt

Bethesda hat die Termine der Vorbesteller-Beta zu Fallout 76 bekannt gegeben. Gestartet wird zuerst auf der XBox One, und zwar am 23. Oktober. Eine Woche später, 30. Oktober, kommen dann PC-User und PS4-Zocker in den Genuss.

Die Server werden aber nicht die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Zwischen vier und acht Stunden sollen sie am Tag online sein. Via Twitter möchte man die Spieler auf dem Laufenden halten. Also solltet ihr @Fallout und @bethesdastudios abonnieren.

Abschließend wünschen wir euch noch viel Spaß mit dem offiziellen Intro von Fallout 76.

Intro: