F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch im Test – Ein Hase läuft Amok

Hasen sind so unglaublich niedlich und haben so eine süße Stupsnase. Im Spiel F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch hoppelt der Hase aber ganz anders. Wir übernehmen die Rolle von Widerstandskämpfer Rayton, seines Zeichens ein Hase und eigentlich jemand der sich komplett zurückgezogen hat. Doch als er mitbekommt das all seine Freunde in Gefahr sind kehrt er zurück. Wir haben uns die PS5 Version angeschaut.

Fakten

Name: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Plattformen: PlayStation 4/5, PC (Steam)

Genre: 3D Action

Release: 07.September 2021

Entwickler: TiGames

Publisher: bilibili

Mit F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erwartet uns ein klassisches 3D-Metroidvania-Actionspiel mit einem wilden Hasen mit mechanischer Faust und einem Bohrer am Hinterteil. Die unglaublich cool gezeichnete Dieselpunk-Welt bietet uns während der wilden Fahrt tolle Grafiken und Umgebungen. Doch kommen wir zunächst zur Story des Spiels. Rabbit Rayton ist ein ehemaliger Soldat im Widerstandskrieg und kehrt zurück um die Gerechtigkeit siegen zu lassen. Doch dabei ahnt er dabei in ein riesiges Komplott zwischen Mafia, der Rebellion und Legion verwickelt wird.

Die PS5 Testversion die wir bekommen haben bietet leider nur englische Sprachausgabe und Texte und wir wissen auch nicht genau ob es noch eine deutsche Übersetzung geben wird. Es wäre aber sicherlich ganz angenehm das F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch viele Dialoge bietet und somit eine spannende Geschichte erzählt. Diese ist allerdings auch in Englisch sehr gut erzählt und man wird richtig in die Story hineingesogen. Die Spielwelt bietet euch viele unterschiedliche Gebiete, die durch ihre wunderbaren Umgebungen überzeugen können. Ihr düst durch Rohre, klettert auf meterhohe Türme oder kämpft gegen scheinbar unbesiegbare Gegner. Dabei müsst ihr zwischendurch ein paar knackige Rätsel lösen oder Hindernisse überwinden.

Am Anfang des Spiels ist Rayton noch mit einer Faust ausgestattet, bekommt aber im weiteren Verlauf weitere interessante Waffen die sich an die Gegebenheiten anpassen. Und eure Gegner sind nicht einfach nur Fallobst sondern fordern euch in jedem einzelnen Kampf. In unserem Test haben wir sehr lange an einem Gegner festgehangen und konnten nur mit der richtigen Strategie am Ende den Sieg feiern. Und immer und immer wieder haben wir den Spruch gesagt: Einmal mach ich noch. Und wenn Spiele für solche Sprüche sorgen dann sind sie unserer Meinung schon was Besonderes. Auch wenn es teilweise nervig ist, ihr wollt es immer wieder versuchen.

Torch City ist optisch eine Augenweide und sieht auf der Playstation 5 wirklich fantastisch aus. Die Kombination aus Dieselpunk-Stil und orientalischer Architektur bietet einen ganz besonderen Style der sicher einzigartig ist. Auch die Hauptdarsteller des Spiels sind toll animiert und erzeugen so einen besonderen Schuss Atmosphäre. Das Ganze wird von der Unreal Engine 4 unterstützt, welche eine visuelle 3D-Performance bietet. Und Langeweile kommt so schnell nicht auf. Es gibt mehr als 10 unterschiedliche Gebiete die zum Erkunden einladen. Und immer gibt es dabei neue Überraschungen zu entdecken.

Anfänger werden bei dem Spiel sicher ein wenig überfordert sein, da die Gegner schon richtig was auf dem Kasten haben. Nutzt eure Energie sorgsam und sorgt mit verschiedenen Kombos für viele Schadenspunkte bei euren Gegner. Danach ist die Freude umso größer wenn ihr einen scheinbar unbesiegbaren Gegner erledigt habt. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch bietet stundenlangen Spielspaß und eine Welt voller tierischer Charaktere, die nicht alle nur gutes im Schilde führen. Aber das bemerkt ihr schnell wenn ihr die erste Minuten im Spiel verbracht habt. Holt euch das Spiel jetzt für 29,99 € im Playstation Store für die PS4 oder PS5 oder bald auch auf Steam.