Im Juli 2019 ging das Wildz Online Casino und hat seitdem 24/7 seine Türen für die Spieler geöffnet. Anfangs war standen dem Casino die meisten sehr kritisch gegenüber und es hat keiner so richtig verstanden warum man denn wirklich noch ein weiteres Online Casino braucht. Die Zeiten haben sich geändert und das Wildz Casino hat bewiesen, dass es einen Platz im Internet verdient hat. Durch zahlreiche Aktionen stieg die Spielerzahl bei Wildz kontinuierlich an und das Casino konnte Ende 2019 bekannt geben, dass insgesamt bereits 45 Millionen Freispiele vergeben wurden! Das ist eine wirklich beeindruckende Summe. Dass in dem Casino mittlerweile auch der Live Casino Anbieter Evolution Gaming vertreten ist zeigt ebenfalls, dass das Casino seriöse und schnelle Schritte macht. Im Januar ließ das Casino das neue Jahr allerdings eher ein bisschen langsam angehen, bevor es nun wieder voll in die Eisen zu steigen scheint.

Bei dem neu verfügbaren Jackpot Slot “My Lucky Number” handelt es sich um einen sogenannten festen Jackpot, der also immer gleichbleibt und nicht etwa progressiv anwächst. Mit einem gewaltigen Preispool von 25 Millionen Euro ist der Slot aus dem Hause “Hacksaw Gaming” der Spielautomat mit dem höchsten festen Jackpot überhaupt. Gespielt wird auf fünf Walzen mit 4 Reihen und zahlreichen Extra Features. Mit etwas Glück kann man schnell bis zu 16 Freispiele gewinnen und das Jackpot Wheel freischalten – dafür benötigt man in einer Runde drei Scatter Symbole. Dieses Glücksrad besteht aus drei Ringen, wobei man, um den Jackpot zu gewinnen, in den innersten Kreis gelangen und dort das Jackpot-Symbol treffen muss. Nichts leichter als das? Natürlich ist die Chance den Jackpot zu knacken relativ gering, aber auch wenn man es “nur” in den zweiten Ring schafft, winken einem schon große Gewinnmultiplikatoren zwischen dem 25 und dem 500-fachen des eigentlichen Gewinns.

Der Slot ist aktuell im Wildz Casino verfügbar und kann dort noch den ganzen März über gespielt werden. Danach wird der Slot vorerst wieder aus dem Programm genommen und es ist noch nicht bekannt, ob oder wo man danach wieder um diesen gewaltigen Jackpot spielen kann. Hacksaw Gaming hat damit einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und wird mit Sicherheit von der Kooperation mit dem aufstrebenden jungen Online Casino profitieren. Der CEO des Unternehmens hat in einer eigenen Pressemitteilung zur Veröffentlichung dieses Jackpot-Spiels geschrieben, dass das Studio auch weiterhin versuchen wird jegliche Grenzen zu sprengen und den Markt gehörig aufzuwirbeln. Alt eingesessene Online Casinos werden zunehmend unter Druck geraten, mit der sich schnell verändernden Welt der neuen Casinos mitzuhalten.

Wenn Sie selbst das Glück bei diesem neuen Slot herausfordern wollen, empfehlen wir Ihnen noch den unabhängigen Bericht von https://casibonus.de zum Wildz Casino zu lesen. Sie werden dort viele nützliche Informationen rund um das Casino finden, die Ihnen helfen können, den großen Jackpot zu knacken.