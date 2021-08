ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT – Endlich wieder Kino – Endlich wieder ein Gewinnspiel

Endlich ist es wieder soweit und die Kinos öffnen wieder. Passend dazu hauen wir endlich auch wieder ein Gewinnspiel für euch raus. Zum Kinostart von ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT am 19.August verlosen wir zweimal ein schickes Gewinnpaket. Die Gewinner erhalten dabei jeweils 2 Freikarten für ein Kino ihrer Wahl, ein Plakat und die Blu-ray des ersten Teils. Das Gewinnspiel findet ihr zudem auch auf YouTube!

Und so macht ihr mit:

Schickt eine Mail mit dem Betreff „Escape“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag den 31. August um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausg eschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Mehr zum Film:

ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019, der das Publikum auf der ganzen Welt unter Hochspannung mitfiebern ließ. Sechs junge Leute sind unfreiwillig in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen. Nach und nach müssen sie herausfinden, was sie verbindet, um das Spiel zu überleben… und entdecken dabei, dass sie das Spiel alle schon einmal gespielt haben.

Neben Taylor Russell („Escape Room“), Logan Miller („Escape Room“, „Love, Simon“) und Indya Moore („Escape Room“, „Queen & Slim“) gehören Holland Roden („Teen Wolf“), Thomas Cocquerel („The 100″) und Carlito Olivero („Step Up: High Water“) zum Cast. Regie führte erneut Adam Robitel („Escape Room“, „Insidious: The Last Key“). Produziert wurde ESCAPE ROOM 2: NO WAY OUT von Neal H. Moritz („Fast & Furious“). Als Executive Producer zeichnen Adam Robitel, Karina Rahardja und Philip Waley verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch und Oren Uziel nach einer Geschichte von Christine Lavaf und Fritz Bohm.

Deutscher Kinostart: 19. August 2021

