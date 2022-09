Haltet eure Piratenmützen und holt Erdnüsse für die Affen raus – es geht wieder auf die sagenumwobenen Inseln von Monkey Island. Heute erscheint Return to Monkey Island und wir sind heiss wie ein Grog. Das Spiel ist ab sofort für den PC oder Nintendo Switch erhältlich. Schaut euch den Trailer an, geht an euer Erspartes oder pumpt eure Freunde an und holt euch das Spiel. Wir machen es – garantiert.

Return to Monkey Island PC-Version (Steam)

Return to Monkey Island Nintendo Switch Version