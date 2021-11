Erster Trailer zu WEIHNACHTSJAGD: DAS FEST DER SPIELE erzählt vom Nintendo Krieg

Viel zu oft sind Videospiele im Mittelpunkt von Filmen. Die Konsolen auf denen eben diese gespielt werden, sind nur selten im Fokus der Handlung. Warner Bros. gab uns nun zum Film Weihnachtsjagd: Das Fest der Spiel einen ersten Trailer. Dieser zeigt uns Neil Patrick Harris, welcher von seiner Kindheit erzählt. Ende der 80er wollte nämlich jedes Kind ein Nintendo Entertainment System, aber nicht jedes bekam eins. Dies ging in manchen Städten sogar soweit, dass vom Nintendo Krieg die Rede war. Damit erzählt uns der Film eine komplett neue Geschichte, die man so recht selten im Kino sieht.

Folgendes ist unter dem Trailer zu lesen:

Von New Line Cinema und HBO Max kommt „8-Bit Christmas“, ein humorvoller und zu Herzen gehender Blick zurück auf die Abenteuer der Kindheit. Die Geschichte spielt in einem Vorort von Chicago in den späten 1980er Jahren und dreht sich um den zehnjährigen Jake Doyle, der alles daran setzt, das neueste und beste Videospielsystem zu Weihnachten zu bekommen. In den Hauptrollen spielen Neil Patrick Harris („Matrix Resurrections“, „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“) und Winslow Fegley („Come Play“, „Layne am Limit“) den erwachsenen bzw. den jungen Jake, June Diane Raphael („Long Shot“, „Grace and Frankie“), David Cross („Pitch Perfect 2“, „Kung Fu Panda“-Filmreihe) und Steve Zahn („The White Lotus“). Regie führte Michael Dowse („Coffee & Kareem“) nach einem Drehbuch von Kevin Jakubowski, basierend auf seinem gleichnamigen Buch. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum, Jonathan Sadowski und Nick Nantell produzierten den Film, Nikki Ramey, Richard Brener, Celia Khong, Kevin Jakubowski und Whitney Brown fungierten als ausführende Produzenten. Zu Dowses Kreativteam gehörten Kameramann Samy Inayeh („Utopia Falls“), Produktionsdesigner Andrew Stearn („Awake“, „Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“), Editor Trevor Ambrose („Schitt’s Creek“) und Kostümdesignerin Avery Plewes („Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“, „The Umbrella Academy“). New Line Cinema und HBO Max präsentieren eine Produktion von Star Thrower Entertainment: „8-Bit Christmas“. Den Verleih übernimmt Warner Bros. Pictures.