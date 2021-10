Erster Trailer zu RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY veröffentlicht

Es ist schon länger bekannt, das neben der Netflix-Adaption von Resident Evil auch ein Projekt fürs Kino umgesetzt wird. Nun präsentierte Sony Pictures Entertainment den ersten Trailer zum Film. Dieser trägt den Titel RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY und wird uns die Schauplätze und Figuren aus den ersten beiden Spielen auf die große Leinwand bringen. Zwar erinnert die Aufmachung stark an Zombie Trash Filme, trotzdem sind viele Fans begeistert, da sie genau das von einer Resident Evil Adaption erwarten.

Lange warten müssen wir auf den Film nicht. Bereits am 24. November soll RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACOON CITY in den Kinos starten. Die Hauptfiguren im Film werden von folgenden Schauspielern verkörpert:

Kaya Scodelario als Claire Redfield

als Claire Redfield Avan Jogia als Leon S. Kennedy

als Leon S. Kennedy Hannah John-Kamen als Jill Valentin

als Jill Valentin Robbie Amell als Chris Redfield

Hier findet ihr den kompletten Trailer:

Erzählt uns doch gerne in den Kommentaren was ihr vom Film haltet und ob euch den Film im Kino anschauen werdet! 🙂