Das epische Ende der JURASSIC-Ära naht! Ab dem 9. Juni 2022 kehren in JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER die beeindruckendsten Lebewesen aller Zeiten endlich auf die große Leinwand zurück und diesmal sind sie direkt in unserer Welt!

Unglaubliche Einblicke in das größte Action-Abenteuer dieses Sommers gewährt uns jetzt der erste offizielle Trailer, der uns in das spektakulärste und monumentalste Kapitel der JURASSIC-Reihe mitnimmt. Was vor 65 Millionen Jahren begann, endet nun in einem gewaltigen Epos, in dem es um nichts weniger als das Schicksal der ganzen Erde geht.

Zum Film:

In diesem Sommer erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Erstmals finden zwei Generationen zusammen: In JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER treffen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auf Oscar-Preisträgerin Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Zusammen begeben sie sich auf eine abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise, die rund um den Globus führt.

JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER von Colin Trevorrow – Regisseur des ersten Jurassic World-Abenteuers – spielt vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar. Dinosaurier leben – und jagen – nun überall auf der Welt neben den Menschen. Wie sich dieses empfindliche Gefüge in Zukunft entwickeln wird, ist offen: Wird der Mensch auch weiterhin an der Spitze der Nahrungskette stehen – oder wird er seinen Rang an die furchterregendsten Kreaturen in der Geschichte des Planeten verlieren?

JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER von Universal Pictures und Amblin Entertainment katapultiert das über 5 Milliarden Dollar schwere Franchise in gewagtes Neuland – mit noch nie zuvor gezeigten Dinosauriern, halsbrecherischen Actionszenen und spektakulären neuen visuellen Effekten.

Neu zum Cast hinzugekommen sind DeWanda Wise (Nola Darling), Emmy-Kandidat Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari – Wo wir Wurzeln schlagen) und Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro). Zu den wiederkehrenden Darstellerinnen und Darstellern des Films gehören BD Wong als Dr. Henry Wu, Justice Smith als Franklin Webb, Daniella Pineda als Dr. Zia Rodriguez und Omar Sy als Barry Sembène.

Die Regie bei JURASSIC WORLD: EIN NEUES ZEITALTER übernahm Colin Trevorrow, unter dessen Führung bereits Jurassic World von 2015 ein rekordverdächtiges weltweites Einspielergebnis von 1,7 Milliarden Dollar erreichte. Das Drehbuch stammt von Emily Carmichael (Battle at Big Rock) und Colin Trevorrow. Letzterer schrieb gemeinsam mit Derek Connolly (Jurassic World) auch die zugrundeliegende Geschichte, die wiederum auf den von Michael Crichton geschaffenen Charakteren basiert. Die renommierten Franchise-Produzenten Frank Marshall (p.g.a.) und Patrick Crowley (p.g.a.) produzierten den Film. Als ausführende Produzenten waren der legendäre, Oscar®-gekrönte Franchise-Schöpfer Steven Spielberg sowie Alexandra Derbyshire und Colin Trevorrow beteiligt.