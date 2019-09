Erste NBA 2K20 Global Championship

2K freut sich, den Abschluss einer Partnerschaft mit der National Basketball Association (NBA), der National Basketball Players Association (NBPA) und dem weltgrößten eSports-Unternehmen ESL bekanntzugeben, um die NBA 2K20 Global Championship ins Leben zu rufen. Die NBA 2K20 Global Championship ist ein neuer Wettbewerb mit mehr als 100.000 $ an Preisen für ambitionierte NBA 2K20-Spieler aus aller Welt. Das internationale Turnier beinhaltet Kopf-an-Kopf-Wettkämpfe in einer Reihe von Online- und Offline-Events, die von Oktober 2019 bis Februar 2020 stattfinden. Im großen Finale in den USA wird schließlich der allererste NBA 2K20 Global Champion gekrönt. Die Registrierung ist ab heute unter www.nba2kgc.com möglich.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der NBA, NBPA und ESL, um das erste Turnier dieser Art für NBA 2K ins Leben zu rufen“, so Jason Argent, Senior Vice President of Basketball Operations bei 2K. „Alle Fans, die wissen wollen, wie sie im Wettkampf gegen weltweite Konkurrenz abschneiden, können sich jetzt registrieren und herausfinden, ob sie das Zeug dazu haben, zum besten Kopf-an-Kopf-Spieler der Welt zu werden.“

„Die internationale Komponente des Turniers spiegelt den unglaublichen Beliebtheitsanstieg des Basketballsports auf der ganzen Welt wider“, erklärt Matthew Holt, NBA Senior Vice President, Consumer Products & Gaming Partnerships. „Die NBA 2K20 Global Championship gibt jedem Einzelnen die Chance teilzunehmen.“

„Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit unseren Partnern dieses Meilenstein-Event der Spielegeschichte möglich zu machen“, ergänzt Josh Goodstadt, EVP of Licensing der NBPI, des kommerziellen Zweigs der NBPA. „Unsere Spieler kommen aus aller Welt und dies wird eine einzigartige Erfahrung, die es den Fans auf internationaler Ebene ermöglicht, in NBA 2K gegeneinander anzutreten.“

Von Oktober bis November 2019 messen sich die NBA 2K20-Spieler in lokalen Online-Qualifikationsspielen in Amerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region. In Online-Playoffs wird dann bestimmt, wer in die Regionalfinale vorrückt, die als Live-Events in den ESL-Studios in Los Angeles, Paris und Sydney ausgetragen werden. Die Sieger erhalten ein Preisgeld von je 15.000 $ sowie weitere Preise von der NBA und 2K.

Das weltweite Finale findet am 22. Februar 2020 im ESL-Studio in Los Angeles statt, wo acht Finalisten um den Titel des allerersten Global Champions spielen. Der Sieger der NBA 2K20 Global Championship erhält Preise in Höhe von 100.000 $.

Die offiziellen Wettkampfregeln sind unter www.nba2kgc.com einsehbar.