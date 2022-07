Ubisoft veröffentlichte heute zum ersten Mal Gameplay-Szenen zu Tom Clancy’s The Division Resurgence. Im Video werden Division-Agents gezeigt, die in den Straßen von New York auf Feinde treffen. Darüber hinaus können Spieler:innen sehen, wie das Spiel für mobile Geräte neu gestaltet wurde, und erhalten zudem einen näheren Einblick in die Waffenanpassung...