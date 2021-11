Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 soll abgebrochen werden

Schon lange warten wir auf neue Informationen bezüglich Beyond Good & Evil 2 – aber irgendwie kommt da nichts. Nun hat sich Brancheninsider Tom Henderson auf Twitter mit einer eher traurigen Nachricht auf Twitter gemeldet. So soll laut ihr die Entwicklung des Titels in naher Zukunft eingestellt werden. Dies sollte für viele Fans ein Schock sein, aber auch nicht allzu stark überraschen. Auf Twitter gab der Redakteur Folgendes von sich:

Beyond Good & Evil 2 – Das Spiel befindet sich in einer Entwicklungskrise, die durch den Mangel an kreativer Leitung seit Beginn der Entwicklung des Titels ausgelöst wurde, was sich durch den Weggang von Michael Ancel im September 2020 noch verschlimmerte.

What’s worse, is that the game currently doesn’t fit with Ubisoft’s future ambitions and goals with future titles. The game has been described as „Skull & Bones 2.0“ and although the game hasn’t been canned officially, some developers believe it’s a matter of time before it is.