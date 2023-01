Energy-Drinks gibt es in jeglichen Variationen. Nun ist eine ziemlich interessante Variation bei uns in der Redaktion angekommen. Wir wurden ausgestattet mit dem CROWNS WINTER MOOD Energy Drink und haben es uns natürlich nicht nehmen lassen diesen Drink zu probieren. Das Besondere an CROWN sind die Geschmacksrichtungen Pflaume und Zimt. Genau die beiden Zutaten die in der Winterzeit besonders gefragt sind. Zu erst denkt man sich: Wie soll diese Kombination nur funktionieren? Doch schon beim Aufmachen der recycelten Aluminiumdose strömt der Duft der Zutaten aus der Dose und wir sind sehr gespannt. Und wir werden nicht enttäuscht. Eigentlich schmecken Energy Drinks meistens derbe süß oder haben diesen bestimmten Energy-Drink Geschmack. Hier ist das tatsächlich etwas anders.

Man schmeckt die Zutaten raus und bemerkt besonders den würzig-süßen Zimtgeschmack. Die Pflaume ist nicht ganz so stark vorhanden aber trotzdem zu erkennen. Überraschend dabei: Der typische Energy Drink Geschmack wird dadurch ein wenig beiseite geschoben und so wird der CROWNS WINTER MOOD Energy Drink eine ganz besondere Geschmackskreation. Neben Pflaume und Zimt kommen noch die Vitamine Niacin, B6 und B12 und natürlich auch Turin. Wie immer solltet ihr Energy-Drinks in Maßen zu euch nehmen und nicht übertreiben. Aber für eine coole Portion Energy ist der CROWNS WINTER MOOD eine hervorragende Sache und durch die Vitamine kommt ihr gut durch die Winterzeit.

Auch die Dose bringt mit dem dunkelvioletten Design und der goldenen Schrift macht schon optisch was her. Übrigens gibt es die CROWNS Drinks auch noch in den Varianten Classic, Holunder und Deep Berry. In den Sommermonaten könnt ihr euch außerdem auf die Sommer Food Variante freuen. Wir werden da sicherlich auch mal probieren und sind gespannt ob wir auch da überzeugt werden können. Der CROWN WINTER MOOD Energy Drink ist im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu CROWNS findet ihr unter www.pop-beverage.com