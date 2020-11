Elite: Dangerous und The World Next Door jetzt kostenlos

Und wieder ist es Zeit für zwei neue gratis Spiele im Epic Games Store! Erst einmal handelt es sich um das Waltraumspiel Elite Dangerous, welches erstmals 2014 erschien. Elite Dangerous wurde vom Planet Coaster Macher Frontier Developments entwickelt und vetrieben. Trotz des Alters bekam das Spiel erst kürzlich ein großes Content-Update, mit welchem ihr viel Zeit im Spiel verbringen könnt.

Das zweite Spiel ist The World Next Door. Entwicklerstudio Rose City Games päsentiert euch mit The World Next Door ein temporeiches Rätselspiel, was vorallem mit seiner Geschichte und mithilfe visueller Romanelemte glänzen kann.

Beide Spiele sind bis zum 26. November 2020 um 17:00 Uhr kostenlos erhältlich. Hierbei gilt wie immer: Einmal mit eurem Account verknüpft gehören sie für immer euch. Ab dem 26. November 2020 könnt ihr euch dann die Simulation MudRunner holen.