Elder Scrolls Online – Das DLC „Murkmire“ erscheint am 22. Oktober

Trübmoor, die Welt der Argonier, wartet in der neuen DLC-Spielerweiterung auf unerschrockene Helden. Elder Scrolls Online: Murkmire erscheint am 22. Oktober für PC/Mac und am 06. November für PlayStation 4 und Xbox One.

Kann man kostenlos abgreifen

Dieses neue Gebiet und dessen Abenteuer werden für ESO Plus-Mitglieder kostenlos verfügbar sein; alle anderen können sie mit Kronen im Kronen-Shop im Spiel erwerben. Außerdem erhalten alle Spieler von ESO die Gelegenheit, sich Murkmire als Teil der täglichen Belohnungen im November sogar kostenlos zu schnappen. Um Murkmire als tägliche Belohnung erhalten zu können, müssen Spieler sich an insgesamt 24 Tagen im November ins Spiel einloggen und ihre Belohnungen beanspruchen.

Die Prolog-Quest ist bereits verfügbar. Weitere Details dazu findet ihr auf der offiziellen Homepage.