BANDAI NAMCO Europe und FromSoftware veröffentlichen einen neuen Trailer zu Elden Ring und geben genauere Einblicke in die Welt und Spielmechaniken. Der Trailer zeigt neue Charaktere, neue Landschaften im Zwischenland, neue Spielmechaniken und nützliche Items, die den Spielerinnen und Spielern während ihres Abenteuer helfen werden.

Elden Ring kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 25. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über STEAM erscheinen.

Das Spiel bietet ein kostenloses Upgrade für die PlayStation 5 für Spielerinnen und Spieler, die die PS4-Version gekauft haben und unterstützt Smart Delivery für Xbox, so dass die Spielerinnen und Spieler mit einem einzigen Kauf sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Series X|S spielen können.