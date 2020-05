Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann: 2K kündigt Mafia: Trilogy an

2K und sein Entwicklerstudio Hangar 13 kündigten heute Mafia: Trilogy an, eine neue Sammlung der einzigen interaktiven Entertainment-Reihe, in der die Spieler das Leben eines Gangsters in drei verschiedenen Epochen des organisierten Verbrechens in Amerika führen können.

Zusammen wurden von den begeistert aufgenommenen Mafia-Verbrecherdramen mehr als 18 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Jetzt kann man zum ersten Mal auf modernen Konsolen alle drei Kapitel der angesehenen Action-Adventure-Reihe zusammen in der definitiven Saga über das organisierte Verbrechen erleben. Mafia: Trilogy enthält:

Mafia: Definitive Edition – Das von Grund auf neu erstellte Remake des beliebten Klassikers;

Das von Grund auf neu erstellte des beliebten Klassikers; Mafia II: Definitive Edition – Ein Ultra-HD- Remaster des bei den Fans beliebten Spiels;

Ein Ultra-HD- des bei den Fans beliebten Spiels; Mafia III: Definitive Edition – Die Wiedereinführung des preiskrönten Story-Meisterwerks.

Spieler, die Mafia: Trilogy digital vor dem 28. August kaufen, haben sofort Zugriff auf Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition auf PlayStation® 4, Xbox One und Steam und können sich Mafia: Definitive Edition herunterladen, sobald es am 28. August erscheint. Die physische Version von Mafia: Trilogy erscheint komplett am 28. August, derzeit ist eine Veröffentlichung nur in ausgewählten Ländern der EMEA- und Asia-Region geplant.

Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definition Edition sind auch einzeln erhältlich. Die Definitive Editions von Mafia II und Mafia III sind ab heute als Teil von Mafia: Trilogy und einzeln für Xbox One, PlayStation® 4 und PC via Steam erhältlich, zu einem späteren Zeitpunkt auch im Epic Games Store und auf Stadia. Sowohl Mafia II: Definitive Edition als auch Mafia III: Definitive Edition enthalten alle originalen Bonus-Add-on-Inhalte und für Mafia II komplett neu gemasterte 4K-kompatible Grafik.

Mafia: Definitive Edition – das Herzstück der Sammlung – startet am 28. August als umfassendes, von Grund auf neu aufgebautes Remake des originalen Mafia, komplett mit einem aktualisierten Skript mit reichhaltigen neuen Dialogen, erweiterten Hintergrundgeschichten und zusätzlichen Zwischensequenzen. Dazu kommen brandneue Gameplay-Sequenzen und Features, dieselbe Game-Engine, die auch den grandiosen Filmsequenzen von Mafia III zu Grunde liegt, und weitere Verbesserungen. Es ist das Mafia, an das sich die Spieler erinnern – aber noch viel, viel mehr.

„Das originale Mafia hatte einen immensen und nachhaltigen Einfluss darauf, wie Videospiele ernsthafte Geschichten erzählen können, und wir wissen, dass viele Fans der Reihe es immer noch verehren“, so Haden Blackman, Präsident und CCO bei Hangar 13, der die Entwicklung von Mafia: Definitive Edition in den Studiobüros in Brno und Prag in der Tschechischen Republik, in Brighton im Vereinigten Königreich und im kalifornischen Novato leitete. „Fast 20 Jahre nach dem Start der Mafia-Reihe haben wir jetzt die unglaubliche Gelegenheit, dieses geliebte Spiel einer neuen Generation von Spielern vorzustellen und alten Fans die Möglichkeit zu geben, Tommys Geschichte in einer herausragenden, modernen Präsentation, mit neuen Story-Elementen und Gameplay-Features noch einmal zu erleben.“

Spieler, die vor dem 28. August Mafia: Definitive Edition vorbestellen – sowie Spieler, die bis dahin die digitale Version von Mafia: Trilogy kaufen oder die physische Version vorbestellen – erhalten den Bonus-Add-on-Inhalt „The Chicago Outfit“ für Mafia: Definitive Edition. Dieses Inhaltspaket enthält:

Exklusives Spieler-Outfit: Der Don;

Der Don; Exklusives Fahrzeug: Smith V12 Limousine;

Smith V12 Limousine; Exklusiver Waffen-Skin: Gold-Halbautomatik.

Darüber hinaus können sich Spieler für ein 2K-Konto registrieren, um folgende Bonusobjekte für das jeweilige Spiel freizuschalten:

Mafia: Definitive Edition: Black Cats-Motorrad-Pack;

Black Cats-Motorrad-Pack; Mafia II: Definitive Edition: Made Man-Pack;

Made Man-Pack; Mafia III: Definitive Edition: Classico-Dreiteiler & IL Duca Revolver.

Alle, die heute schon Mafia II auf Steam besitzen, erhalten Mafia II: Definitive Edition automatisch ohne zusätzliche Kosten. Außerdem werden alle derzeitigen Besitzer von Mafia III auf PlayStation® 4, Xbox One und Steam automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf die Mafia III: Definitive Edition aufgewertet. Spieler, die eine Kombination dieser Titel besitzen, erhalten Sonderpreis-Angebote in den spielinternen Menüs der jeweiligen Mafia-Titel, um ihre Trilogie zu vervollständigen.

Mafia: Trilogy, Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition wurden von Hangar 13 entwickelt und haben die Altersfreigabe „Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“.

