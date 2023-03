Nach langer Zeit haben wir endlich mal wieder ein Gesellschaftsspiel von Ravensburger zum Testen bekommen. Dabei handelt es sich um echoes – Mord auf Ex. Ein Audio Mystery Spiel zum erfolgreichen True-Crime Podcast. Und wir ihr sicher schon erahnen könnt wird zum Spielen nicht nur das Spiel sondern auch die kostenlose Ravensburger echoes App benötigt. Diese könnt ihr euch entweder für iOS oder Android herunterladen. Das geht neben dem Smartphone natürlich auch mit einem passenden Tablet. In unserem Test haben wir unser iPhone genutzt.

Linn & Leo vom True-Crime Podcast Mord auf Ex mit am Start

Vielleicht habt ihr ja auch schon mal den True-Crime Podcast Mord auf Ex mit den Journalistinnen Linn & Leo gehört. Diese kümmern sich dabei um besonders kuriose und spannende Kriminalfälle. Für das echoes Spiel haben sie sich einen besonderen Fall herausgesucht und begleiten euch beim Rätseln mit Audio-Kommentaren im Stile ihres beliebten Podcasts. Doch worum geht es eigentlich in diesem Spiel? Ihr seid Ermittler, die mysteriöse Geräusche und Stimmen aus der Vergangenheit hören können. Nun müsst ihr den Fall lösen und die Geschehnisse in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür sorgen die beigefügten Objekt-Tafeln und Karten.

Ohne App geht nix

Mit der App hört ihr euch zunächst einen Prolog an und habt dann die Funktionen Lauschen und Lösen. Beim Lauschen nutzt ihr eure Kamera und scannt die Tafeln bzw. Karten ab. Dort gibt es Audio-Hinweise, die allerdings in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Versetzt euch also in die Geschichte bzw. den Mordfall und überlegt genau welche Tafeln und Karten zusammenpassen. Zu jeder Objekt-Tafel passen drei normale Karten. Dadurch wird die Geschichte zusammengeführt und ihr kommt der Lösung immer näher. Beim Schwierigkeitsgrad solltet ihr zunächst als Hobby Detektiv anfangen um sich mit dem Spiel vertraut zu machen. Nach einer Weile habt ihr den Dreh raus und ihr wisst was zu tun ist.

Kurzweilig und spannend

Mit echoes: Mord auf Ex präsentiert Ravensburger ein kurzweiliges und spannendes Krimi-Spiel, welches besonders durch die interessante Story überzeugen kann. Auch die beiden Stimmen von Linn & Leo passen perfekt dazu und lassen euch noch tiefer in die Geschichte hereinziehen. Allerdings solltet ihr jetzt kein Spiel erwarten was euch stundenlang in den Bann ziehen wird. Es macht Spaß gemeinsam zu rätseln und den möglichen richtigen Weg herauszufinden. Viele Dinge erklären sich aber schon fast von selbst und viel verkehrt machen kann man auch nicht wirklich. Und kommt ihr an einer Stelle mal nicht weiter könnt ihr in der App Hinweise nutzen.

Habt ihr alle sechs Kapitel gelöst stellt sich nun heraus wer am Ende der Mörder ist. Die App unterstützt euch dabei sehr gut und ist sehr informativ und gut zu bedienen. Auch die Audio-Kommentare und die Musikuntermalung sind gelungen. Entweder nutzt ihr dafür euer Smartphone wie wir oder macht es mit einem Tablet. Es muss aber eine Kamera vorhanden sein – denn ohne kommt ihr nicht weit. echoes: Mord auf Ex ist nur ein Fall und es gibt mehrere echoes Ausgaben und bietet spannende Storys und interessante Kriminalfälle. In diesem Teil geht es um einen Lord, dem in seinem Bett die Kehle durchgeschnitten worden ist. Doch wer war der Täter und warum hat er oder sie das getan? Das wollen wir euch natürlich hier nicht verraten.

Ermittlungen können öfter durchgeführt werden

Ein besonderer Vorteil von echoes: Mord auf Ex : Das Spiel bietet zwar nur eine Lösung an, kann aber jederzeit von anderen Ermittlern gespielt werden. Es gibt keine Dinge die ihr nutzen bzw. nur einmal benutzen könnt. Das ist natürlich interessant wenn jemand anderes aus der Familie oder Freunde noch mal eine Runde spielen wollen. Andere Exit Spiele sind nach dem ersten Spielen meistens nicht mehr spielbar, da das Zubehör zerschnitten oder beschrieben worden ist. echoes: Mord auf Ex macht Laune und kurzweiligen Spaß. Ihr solltet aber keinen Blockbuster bzw. ein Exit Game oder Escape Room Spiel erwarten – dafür ist es am Ende doch zu wenig. Für eine lockere Ermittlung zwischendurch ist es durchaus interessant.