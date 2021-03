EA SPORTS PGA TOUR – Neuer Next-Gen-Golftitel

Electronic Arts kündigt heute EA SPORTS PGA TOUR an, das neue Golf-Videospiel der nächsten Generation, das sich aktuell in der Entwicklung befindet. In EA SPORTS PGA TOUR können Golffans ihre virtuelle Karriere aufbauen, um die Sehenswürdigkeiten, die Geräuschkulisse und den Nervenkitzel der PGA TOUR zu erleben – darunter die THE PLAYERS Championship, die FedEx Cup Playoffs und weitere Events.

Das neue Spiel wird viele der berühmtesten Golfplätze der Welt enthalten, auf denen die Fans die Möglichkeit haben, als und gegen einige der größten Namen im Profi-Golf zu spielen. Weitere EA SPORTS PGA TOUR-Nachrichten folgen in den kommenden Wochen und der Starttermin wird in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit der PGA TOUR hat EA SPORTS mit seinem Golf-Franchise viele Millionen Spieler auf der ganzen Welt unterhalten. Durch einen neuen langfristigen Vertrag, der in diesem Jahr mit der PGA TOUR unterzeichnet wurde, wird EA SPORTS seine Geschichte im Golfsport auf Next-Gen-Konsolen noch erweitern.

Das Spiel wird auf der EA Frostbite-Engine basieren und die leistungsfähige Technologie der Next-Gen-Konsolen zum Einsatz bringen. Es verspricht eine hohe Qualität, atemberaubende sowie immersive Umgebungen und ein zugängliches, dynamisches Spiel.

„EA SPORTS und die PGA TOUR haben gemeinsam einige der denkwürdigsten Videospiel-Golferlebnisse geschaffen und wir sind erfreut, unser Sport-Portfolio um einem Golftitel auf Next-Gen-Hardware zu erweitern“, so Cam Weber, EA SPORTS EVP und GM. „Unser Team leidenschaftlicher Golffans bildet die besten Golfkurse der Welt akribisch nach – wie z.B. Pebble Beach – und wir können es kaum erwarten, den Spielern die Möglichkeit zu geben, auf einigen der bekanntesten PGA TOUR-Plätze zu spielen und sich den FedEx Cup zu sichern.“

„Wir arbeiten seit Jahren mit EA SPORTS zusammen, um Fans aller Altersgruppen fesselnde Videospiel-Golferlebnisse zu bieten“, so Len Brown, PGA TOUR Chief Legal Officer und Executive Vice President Licensing and Merchandising. „Wir freuen uns, auch weiterhin mit EA SPORTS an ihrem Golf-Franchise zu arbeiten, um die PGA TOUR auch auf der neuen Konsolen-Generation authentisch zu repräsentieren. Der neue Titel wird Golffans eine weitere Möglichkeit geben, ihren Lieblingssport zu erleben oder ihre Leidenschaft für das Golfen zu entdecken.“

Die Ankündigung eines neuen Golftitels durch EA SPORTS folgt auf die globale Erweiterung des Portfolios in den Bereichen College Football und FIFA und zeigt das anhaltende Engagement der Marke dafür, neue und aufregende Möglichkeiten für Millionen Spieler zu schaffen, sich durch authentische interaktive Unterhaltung mit dem Sport zu beschäftigen. Mit den EA SPORTS-Spitzentiteln FIFA, Madden NFL, NHL und UFC, die allesamt kürzlich Franchise-Rekorde bei der Spielerbindung aufgestellt haben sowie der Rückkehr von College Football und Golf setzt EA SPORTS seine Mission fort, die Liebe der Fans zum Sport zu feiern und zu vergrößern.