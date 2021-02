EA SPORTS gibt mehrjährige Verlängerung der UEFA-Lizenz und Release-Datum für FIFA 21 auf Google Stadia bekannt

Electronic Arts hat heute eine mehrjährige Verlängerung der UEFA-Lizenz bekanntgegeben, mit der die Weltspitze des Vereinsfußballs weiterhin exklusiv bei EA SPORTS bleibt. Das Launchdatum von EA SPORTS FIFA 21 für Google Stadia wurde ebenfalls genannt: Ab 17. März wird die Spielereihe erstmals maßgeschneidert per Streaming spielbar sein. Mit dem Start von FIFA Online 4 in Russland, Polen und der Türkei erhalten insgesamt 80 Millionen Spieler in diesen Territorien Zugriff auf das kostenlose Fußballerlebnis.

Dieser Ausbau fußt auf dem fortgesetzten Wachstum und Erfolg der EA SPORTS FIFA-Spielereihe. FIFA 21 war 2020 das meistverkaufte Spiel im Vereinigten Königreich und ist weltweit konstant eines der populärsten Games. Die EA SPORTS FIFA-Franchise kann mittlerweile seit ihrem Beginn über 325 Millionen verkaufte Einheiten vorweisen. Das Spieler-Engagement in EA SPORTS FIFA 21 ist des Weiteren zum Vergleichszeitpunkt aktuell höher als in den bisherigen Versionen. Das zeigt, wie unaufhaltsam das Interesse der Fans weiter wächst.

„Wir möchten für das authentischste, unterhaltsamste und sozialste Fußballerlebnis sorgen, indem wir unsere Spiele auf noch mehr Geräten, in noch mehr Ländern und für noch mehr Fans in aller Welt bereitstellen“, sagte DJ Jackson, VP von EA SPORTS. „EA SPORTS verändert den Sportkonsum der Fans nach wie vor in großem Tempo und verwandelt den Fußball von einem passiven, termingebundenen Erlebnis in ein interaktives, jederzeit verfügbares Erlebnis. Fußball ist der beliebteste Sport der Welt, und EA SPORTS setzt alles daran, die Spieler, Sportler, Vereine und Ligen weiter zu vernetzen und so die weltweite Fußballbegeisterung weiter auszubauen.“

UEFA und EA SPORTS sind zwei der größten Namen im Weltfußball. Sie stehen für Innovation, Wettbewerb und die Förderung der populärsten Sportart der Welt. Bislang wurden in EA SPORTS FIFA-Spielen auf den Konsole und dem PC über 3 Milliarden Minuten UEFA Champions League-Fußball gespielt und die UEFA Champions League-Trophäe wurde 40 Millionen Mal gewonnen. Mit der Verlängerung der Lizenz verbleiben die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und der UEFA-Superpokal in den nächsten drei Wettbewerbsjahren exklusiv im EA SPORTS FIFA-Ökosystem. Die Partnerschaft wird auch die Entwicklung der eChampions League weiter fördern. Sie ist ein integrales und wichtiges Turnier innerhalb des EA SPORTS FIFA Global Series-Wettkampfprogramms. EA SPORTS FIFA bietet eines der am schnellsten wachsenden eSports-Programme der Welt und gibt Topspielern die Gelegenheit, in der eChampions League mit weltberühmten offiziellen Clubs anzutreten.

Den Spielern noch mehr Spielvarianten zu geben, ist ein entscheidender Faktor beim Ausbau der EA SPORTS FIFA-Fangemeinde. Das kostenlos auf PC spielbare, in Asien äußerst populäre FIFA Online 4 wird in Kürze erstmals in Russland, Polen, der Türkei und anderen Ländern erhältlich sein und den Fußball so zu Millionen leidenschaftlicher Fans bringen. Mit dem bevorstehenden Launch von EA SPORTS FIFA 21 auf Google Stadia wird die Spielereihe erstmals auf einer Streaming-Plattform verfügbar sein. Google Stadia ist eine Gaming-Plattform, auf der die Spieler ihre Lieblingsspiele sofort auf ihren eigenen Bildschirmen spielen können.

Mobile ist nach wie vor die populärste Gaming-Plattform der Welt und EA SPORTS arbeitet derzeit an sechs Fußballerlebnissen, von authentischen Simulationen bis hin zu einzigartigen Arcade-Formaten mit neuen Spielmöglichkeiten für alle. Mehr Einzelheiten zu diesen vielfältigen Fußballerlebnissen für Mobilgeräte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

EA SPORTS erreicht Spieler in aller Welt. Im letzten Jahr wurden sechs neue Spielerlebnisse für Konsole und PC veröffentlicht und hinzu kommen laufende Live-Service-Angebote für PC und Mobile. Die EA SPORTS-Spielereihen bringen sportliche Unterhaltungsangebote zu den Fans, mit einer Vielzahl authentischer, umfangreicher Spielerlebnisse, die noch größere Nähe zu den beliebtesten Sportarten, Teams und Ligen ermöglichen.

