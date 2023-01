EA SPORTS hat die offizielle Liste der Nominierten für das Team of the Year (TOTY) veröffentlicht. Die Liste umfasst die weltweit besten Spieler. Fans können mitbestimmen, wer einen Platz in der prestigeträchtigen TOTY XI bekommt.

Die Liste umfasst eine Vielzahl von Spielern aus allen Bereichen des Fußballs, darunter bekannte Namen wie die Ballon D’or-Gewinner Luka Modrić, Karim Benzema und Lionel Messi, aber auch junge Stars wie Jude Bellingham, Bukayo Saka und Aurélien Tchouaméni. Auch Spieler, die bei der Weltmeisterschaft 2022 für ihr Land aufliefen, finden sich auf der Liste, darunter der herausragende marokkanische Torhüter Yassine Bounou und der zentrale defensive Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat. Als deutsche Vertreter stehen Kevin Trapp, Niklas Süle, Toni Kroos und Joshua Kimmich zur Auswahl. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.ea.com/toty.

Das Voting beginnt am 10. Januar um 17.00 Uhr und endet am Dienstag, den 17. Januar um 08:59 Uhr. Spieler:innen haben also genügend Zeit abzustimmen, wer in die endgültige TOTY-Liste aufgenommen werden sollte, die am Donnerstag, den 19. Januar enthüllt wird.

Das TOTY wird ebenfalls in FIFA Mobile erscheinen und zwar am 02. Februar. Weitere Informationen zu FIFA Mobile oder wie man es auf Android und iOS herunterlädt, gibt es hier: https://www.ea.com/games/fifa/fifa-mobile.

Hier ist die vollständige Liste der TOTY-Nominierten:

TORHÜTER: Thibaut Courtois Gregor Kobel Mike Maignan Alisson Ederson Wojciech Szczesny Kevin Trapp Yassine Bounou Hugo Lloris Emiliano Martínez

VERTEIDIGER: Marcos Acuña Marquinhos Cristiano Biraghi João Cancelo Jonathan Clauss Thiago Silva Alphonso Davies Jeremie Frimpong Éder Militão Rúben Dias Grimaldo Achraf Hakimi Theo Hernández Reece James Kalidou Koulibaly Nicolás Otamendi Gleison Bremer Niklas Süle Fikayo Tomori Kieran Trippier Virgil van Dijk Joško Gvardiol Jules Koundé Cristian Romero Dayot Upamecano

MITTELFELDSPIELER Nicolò Barella Jude Bellingham Steven Berghuis Marcelo Brozović Bernardo Silva Kevin De Bruyne Moussa Diaby Nabil Fekir Seko Fofana Pedri Vincenzo Grifo Rodri Daichi Kamada Joshua Kimmich Filip Kostić Toni Kroos Merino Sergej Milinković-Savić Luka Modrić Martin Ødegaard Parejo Lorenzo Pellegrini Declan Rice Bukayo Saka Aurélien Tchouaméni Sandro Tonali Federico Valverde Casemiro Sofyan Amrabat Bruno Fernandes Ritsu Doan Enzo Fernández Ivan Perišić Adrian Rabiot

ANGREIFER Iago Aspas Wissam Ben Yedder Karim Benzema Rafael Leão Neymar Jr. Vinicius Jr. Ousmane Dembélé João Félix Gabriel Jesus Phil Foden Cody Gakpo Erling Haaland Borja Iglesias Ciro Immobile Harry Kane Randal Kolo Muani Dejan Kulusevski Robert Lewandowski Sadio Mané Lautaro Martínez Kylian Mbappé Lionel Messi Christopher Nkunku Darwin Núñez Victor Osimhen Mohammed Salah Heung Min Son Martin Terrier Dušan Vlahović Olivier Giroud Antoine Griezmann



FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

