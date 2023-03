EA SPORTS veröffentlicht gemeinsam mit der unabhängigen Designerin Harkiran „Harky“ Kalsi neue Spezial-Items zum Internationalen Frauentag in EA SPORTS FIFA 23. Fans können sich die maßgeschneiderten Spezial-Items in den beliebtesten Spielmodi von EA SPORTS FIFA 23 holen und sie im Spiel tragen, um für die Gleichberechtigung einzutreten und Solidarität mit dem weltweiten Wachstum des Frauenfußballs zu zeigen. Die Spezial-Items zum Internationalen Frauentag sind am 8. März 2023 im Spiel erhältlich.

In FIFA Ultimate Team gibt es ein Trikot zum Internationalen Frauentag, in Pro Clubs und VOLTA FOOTBALL sind die dazugehörigen Fußballschuhe erhältlich. Diese von Harky designten Spezial-Items wurden in der Grundfarbe des Internationalen Frauentags (lila) gestaltet, um zu zeigen, wie stark sich EA SPORTS für die Gleichberechtigung der Frauen auf und neben dem Rasen einsetzt.

EA SPORTS freut sich zudem außerordentlich, Sam Kerr (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Catarina Macario (Lyon) und Dzsenifer Marozsán (Lyon) als offizielle FIFA 23-Botschafterinnen für den Internationalen Frauentag bekannt geben zu können. Diese Fußballstars sind bei den Spezial-Items zum Internationalen Frauentag vertreten und erhalten einen von Harky designten Spezialball.

„Als ich aufwuchs, waren männliche Fußballer meine Idole. Es ist unheimlich cool, dass die nächste Generation nun tollen weiblichen Spielerinnen nacheifern kann“, sagte Chelsea-Star Sam Kerr. „Es ist nach wie vor sehr wichtig, die weibliche Präsenz auszubauen und den Frauenfußball weiterzuentwickeln. Ich bin stolz, mit EA SPORTS bei der Förderung des Frauenfußballs zusammenzuarbeiten. Der Internationale Frauentag ist eine großartige Gelegenheit, dieses Engagement zu feiern. Ich freue mich darauf, dieses neueste Trikot zur Feier des Internationalen Frauentags im Spiel zu sehen.“ Chloe Kelly von Manchester City ergänzt: „Der Internationale Frauentag gibt Mädchen aller Altersgruppen und den Sportlerinnen in aller Welt Hoffnung und Stolz. Es ist wichtig, diesen Tag und den wertvollen Beitrag der Frauen zum Fußball zu feiern. Es freut mich, dass EA SPORTS diesen Tag feiert und den Frauenfußball weiter fördert. Auf und neben dem Rasen.“

„Es ehrt mich, dass ich für EA SPORTS das Spezialtrikot zum Internationalen Frauentag entwickeln durfte. Repräsentation ist wichtig, sowohl auf als auch neben dem Rasen. Ich bin stolz, eine Rolle bei der Förderung des Frauenfußballs spielen zu können“, kommentiert Harky Kalsi die Entstehung der Items. „Meine Inspiration waren das diesjährige Thema der Gleichberechtigung und die globale Farbe des Internationalen Frauentags, vom Spezialball bis hin zu den Schuhen und dem Trikot. Ich kann es kaum erwarten, diese Items live im Spiel zu sehen!“

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

