E3 2020 ohne Sony

Auch die E3 2020 wird wieder ohne Sony stattfinden.

Zum zweiten Jahr in Folge erteilt Sony damit der E3 eine Absage, wie ein Sprecher im Gespräch mit GamesIndustry.biz bekannt gab.

„After thorough evaluation SIE has decided not to participate in E3 2020,“ said a Sony Interactive Entertainment spokesperson.

In dem Gespräch mit GamesIndustry.biz gibt Sony die Gründe für diese Entscheidung an.

Sie haben großen Respekt for der ESA (The Entertainment Software Association), jedoch sind sie der Ansicht, dass die E3 2020 nicht der richtige Ort ist für die diesjährigen Pläne von Sony.

„We have great respect for the ESA as an organization, but we do not feel the vision of E3 2020 is the right venue for what we are focused on this year.“

Stattdessen setzt Sony auf eine eigene globale Event Strategie, indem sie auf hunderten Events weltweit ihre Produkte präsentieren werden. Sie wollen damit den Fans die Möglichkeit geben, selbst den neuen content zu erleben.

Ausserdem kündigt Sony an, eine fantastische Auswahl an neuen Titeln für die PlayStation 4 in petto zu haben. Natürlich spielt auch die PlayStation 5 dieses Jahr eine große Rolle bei den diesjährigen Präsentationen von Sony.

„We will build upon our global events strategy in 2020 by participating in hundreds of consumer events across the globe. Our focus is on making sure fans feel part of the PlayStation family and have access to play their favorite content.

We have a fantastic line up of titles coming to PlayStation 4, and with the upcoming launch of PlayStation 5, we are truly looking forward to a year of celebration with our fans.“