It Takes Two erhält einen Film. Diese Tatsache ist bereits seit einiger Zeit bekannt und sollte daher niemanden wirklich überraschen. Nun gab Amazon aber bekannt, das Projekt bei Seven Bucks Production untergebracht zu haben. Nicht nur wurde Studio von Dany Garcia und Dwayne “The Rock” Johnson gegründet, auch werden beide den neuen Videospielfilm produzieren. Zusätzlich im Team ist Hiram Garcia als Produzent tätig. Dadurch könnte Dwayne Johnson eine Hauptrolle oder Nebenrolle einnehmen, was zum derzeitigen Standpunkt aber noch nicht entschieden wurde.

Generell kann sich die Wahl des Studios und der zuständigen Personen immer noch verändern, schließlich befindet sich der Film noch in einer relativ frühen Phase. Was jedoch feststeht ist, dass Pat Casey und Josh Miller als Executive Producers am Projekt arbeiten. Beide Personen waren an den Drehbüchern der ersten beiden Sonic Filmen beteiligt. Weitere Informationen werden wohl bei Fortschreiten des Filmes veröffentlicht.

Über It Takes Two:

Begib dich in It Takes Two – einem genreübergreifenden Plattformer-Adventure mit purer Koop-Ausrichtung – auf die verrückteste Reise deines Lebens. Spielt zusammen als Cody und May, ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Gefangen in einer fantastischen Welt müssen sie dank des charmanten Liebesgurus Dr. Hakim wohl oder übel die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammensetzen. Eine enorme Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen steht zwischen ihnen und ihrer Rückkehr zur Normalität.

