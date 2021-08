Duke Nukem Begins – So hätte das Spiel von Gearbox ausgesehen

Duke Nukem Forever: Extrem lange in der Entwicklungshölle, kein gutes Endprodukt. Mehr muss zum Spiel nicht gesagt werden. Doch nachdem Gearbox den Flop für 3D Realms fertiggestellt hatte, wollten sie dem Anschein nach ihre eigene Vision zu Duke Nukem umsetzten. Hier kommt Duke Nukem Begins ins Spiel.

Am 08.08.2021 veröffentlichte Gregor Punchatz auf seinem YouTube Kanal einen Trailer zu Duke Nukem Begins, der eigentlich nur für die Presse erstellt wurde. Hier sehen wir, dass die Fortsetzung nicht nur im Koop spielbar gewesen wäre, sondern auch in die Third-Person-Kamera gewechselt hätte. Auch sollte das Spiel wie seine Vorgänger voll mit verrückten Waffen werden. Der Trailer wirkt jetzt zwar so, als handelt es sich hierbei nicht um echtes Gameplay, dies ist aber vor allem bei Pressetrailern öfters der Fall. Der Trailer dient hierbei lediglich zur Veranschaulichung, was das Spiel an Gameplay beinhalten soll.

Gregor Punchatz schreibt folgendes unter dem Video:

Im Jahr 2008, als ich für die guten Leute von Janimation in Dallas Tx arbeitete,

wurden wir von Gearbox beauftragt, einen vertikalen Slice (eine animierte Version des Spiels) für das Spiel „Duke Nukem Begins“ zu erstellen, eine Ursprungsgeschichte von Duke. Ich habe dieses Projekt als Regisseur bei Janimation geleitet und einen großen Teil der Charakterentwicklung übernommen, einschließlich des Designs und der Modellierung von Duke. Wir gaben alles, was wir hatten, um den fantastischsten Film zu machen, den Janimation je geschaffen hatte. Aber leider erfuhren wir, dass das Spiel wegen der rechtlichen Probleme mit Duke Nukem abgesagt wurde. „Duke Nukem Begins“ wurde nie produziert. Das war ein herber Schlag für uns, denn wir dachten, dass wir damit mit den größeren Anbietern auf dem Markt für Spieletrailer konkurrieren könnten. Da ich immer noch verdammt stolz auf dieses Werk bin, veröffentliche ich es 13 Jahre nach seiner Entstehung. Das gesamte Team, das mit mir zusammengearbeitet hat, hat es verdient, dass es in die freie Wildbahn entlassen wird. Ich hoffe, dass dies diese Version des Spiels irgendwie wiederbelebt, indem es der Welt zeigt, wie großartig es gewesen wäre…

Das Video zum Text: