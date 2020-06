Dual Universe – Neuer PvP-Gameplay-Teaser

Novaquark, das Studio hinter dem SciFi-MMO Dual Universe, veröffentlicht heute einen neuen Trailer mit bisher nicht gezeigten Aufnahmen seines einzigartigen PvP-Gameplays.

Der heutige Trailer stellt heraus, wie sehr die PvP-Gefechte in Dual Universe nicht nur Reflexe und Feuerkraft, sondern auch Verstand erfordern. Ein solides Verständnis vom Schiffsbau – oder alternativ die Mittel, um ein Schiff von einem Spieler mit Expertise auf diesem Gebiet zu erwerben – ist ebenso bedeutend wie die Fähigkeit, geschickt zu manövrieren, wenn es zur Sache geht.

Schiffsgröße, Baumaterial ebenso wie Waffen- und Schadenstypen spielen den gesamten Konflikt hindurch bedeutende Rollen. Die Gefechte, die auf einem Lock-and-Fire-Mechanismus basieren, reichen in ihrem Umfang von kurzen Begegnungen einzelner Schiffe bis hin zu umfassender Kriegsführung ganzer Organisationen.

„Mit dem PvP von Dual Universe wollten wir etwas wirklich Einzigartiges und Innovatives erreichen, um das Potenzial unserer Voxel-Engine voll auszuschöpfen – samt dem Eintauchen in die Kampfhandlungen in Ego-Perspektive an Bord potenziell riesiger Schiffe“, so CEO Jean-Christophe Baillie. „Die Fans müssen sich auf ihr Design und ihr Geschick verlassen können, um in den Gefechten erfolgreich zu sein. Hier dreht sich alles um Strategie und Planung, Teamwork und Koordination, genau wie in großen Marine-Gefechten im echten Leben.“

Der Trailer zeigt zudem die Echtzeit-Voxelschäden im Spiel, die die von den Spielern selbst gebauten Schiffe im Verlauf eines Gefechts erleiden, sowie Schlachtschiff-Mannschaften, bei denen jeder Trupp oder jedes Mitglied einer Organisation in Gefechten eine bestimmte Rolle spielt. Weitere Details und Informationen zum PvP werden in den kommenden Wochen enthüllt.

SciFi-Fans können schon jetzt an der Dual Universe-Erfahrung teilhaben. Gründerpakete und weitere Informationen gibt es auf der Website des Spiels. Die Veröffentlichung der Beta 1 wird für den Sommer erwartet, die vollständige Veröffentlichung des Spiels für 2021.