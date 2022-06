Im Xbox & Bethesda Games Showcase werden üblicherweise neben eigenen Titel der beiden Studios auch Third-Party Spiele von Partnern vorgestellt. Wo hier der Fokus meist auf westlichen Spielen liegt, hat Xbox dieses Jahr klargestellt, auch japanische Titel auf die Konsole bringen zu wollen. Das zeigt vor allem die Ankündigung von drei Persona Spielen für Xbox Konsolen und den PC. Um genau zu sein, handelt es sich um die Spiele Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal. Ganz treu dem Motto „You never see it coming“ hätte wohl niemand mit einer solchen Ankündigung gerechnet.

Starten wird die Offensive mit Persona 5 Royal am 21. Oktober 2022. Während Persona 4 Golden zwar bereits auf PC erhältlich ist, so werden alle drei Spiele im Xbox Game Pass auf Xbox Konsolen und dem PC selbst zu Release verfügbar sein, wobei die Spiele auch auf allen Plattformen der Xbox Familie gekauft werden können. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass noch mehr Spieler:innen in den Genuss dieser fantastischen JRPGs kommen können!