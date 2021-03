Dragon Ball FighterZ – Super Saiyajin 4 Gogeta Trailer

Bandai Namco und Arc System Works veröffentlichen einen Trailer für den erstmal letzten Kämpfer für Dragon Ball FighterZ, Super Saiyajin 4 Gogeta.



Die Super Saiyajin 4 Stufe ist nur in Dragon Ball GT aufgetaucht. Im Spiel kann er durch einen Move sein Level steigern, sobald er das Level 7 erreicht hat, hat er die Möglichkeit einen Gegner direkt zu töten. Außerdem hat er einen Move, mit dem er jedes Mal, wenn der Move einen Gegner trifft, einen Dragonball bekommen. Wie er sich auf das Meta von Dragon Ball FighterZ auswirken wird, sehen wir in den kommenden Wochen. Genau wie die andern DLC Kämpfer kann SS 4 Gogeta für 4,99 € erworben werden oder im Season 3 Pass für 19,99 €. Am 12. März 2021 wird er erhältlich sein, Spieler die den Season Pass 3 besitzen können schon am 10. März 2021 loslegen.

Der dritte Season Pass enthält neben Super Saiyajin 4 Gogeta, Super Baby 2, Kefla, Goku (Ultra Instinct) und Master Roshi. Super Saiyajin 4 Gogeta ist erstmal der Letzte Kämpfer für Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball FighterZ ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.