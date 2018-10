Double Cross erscheint im Januar 2019 auf der Nintendo Switch

13AM Games und Headup Games geben das ungefähre Erscheinungsdatum von Double Cross angekündigt. Im Januar 2019 wird der Platformer für die Nintendo Switch erscheinen.

Wir schlüpfen in die Rolle von Zahra, eine Agentin von R.I.F.T., die für Ruhe und Ordnung in unterschiedlichen Dimensionen sorgen soll. Um das Multiversum zu retten, stehen unserer Heldin unterschiedliche Angriffe zur Verfügung. Ihre Fähigkeiten werden im weiteren Spielverlauf natürlich stärker. Was die gute Dame so drauf hat, seht ihr im Gameplay-Trailer.

Gameplay-Trailer: