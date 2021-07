Doki Doki Literature Club Plus! jetzt verfügbar

Doki Doki Literature Club ist ein Wolf im Schafspelz. Als das Spiel zum ersten Mal veröffentlicht wurde, entstand schnell der Eindruck, das Spiel sei nur eine weitere Visual Novel. Nach und nach entdeckten aber immer mehr YouTuber das Spiel für sich, was vor allem an dem dunklen Twist liegt, den die Geschichte für euch bereithält. Um was es sich dabei handelt, wollen wir euch an dieser Stelle nicht spoilern. Was wir euch aber sagen können, ist, dass es sich hierbei um ein ganz besonderes Spiel handelt, welches ihr unbedingt einmal ausprobieren solltet.

Ab heute ist eine neue Version des Spiels erhältlich! Diese Version trägt den Namen Doki Doki Literature Club Plus! und bietet euch einige Neuerungen:

Neue Nebengeschichten

Verbessertes HD Bildmaterial

Über 13 Musikstücke

Über 100 freischaltbare Bilder

Neben der üblichen digitalen Version wird es eine Premium Physical Edition, die ihr auf Serenity Forge vorbestellen könnt.

Doki Doki Literature Club Plus! erscheint heute am 30. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

Ankündigungstrailer zu Doki Doki Literature Club Plus!: