Dissidia Final Fantasy NT – Kingdom Hearts Outfits für Squall und Cloud

Square Enix und Team Ninja zeigt neue Trailer für Squall und Cloud in ihren Kingdom Hearts Varianten in Dissidia Final Fantasy NT.



Das Final Fantasy Fighting Game, Dissidia Final Fantasy NT, bekommt neuen Nachschub. Endlich hat Sqaure Enix entschieden die Kingdom Hearts Varianten von Squall und Cloud in das Spiel hinzufügen. In den Trailern sieht man die verschiednen Versionen der Kostüme in Action. Beide Outfits sind kostenpflichtige DLCs und erscheinen am 5. Juni.

Dissidia Final Fantasy NT ist erhältlich für Playstation 4 und PC als Standart oder free-to-play Version.