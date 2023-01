Alle online Marketingmaßnahmen werden unter dem Begriff Digitales Marketing vereint. Diese helfen bei der Kundengewinnung und der Intensivierung bisheriger Kundenkontakte. Was einst offline geschehen ist, passiert nun online. Denn auch die Kunden sind zunehmend im Internet anzutreffen.

Die Joomla Agentur

Mit dem bekannten Content Management System (CMS) Joomla können Webprojekte einfach ins Leben gerufen und bearbeitet werden. Dabei ist Joomla ein kostenfreies und ständig weiterentwickeltes Open Source Programm. Neben einigen Grundfähigkeiten besitzt das Programm Erweiterungen durch Module, Plugins oder Komponenten.

Erfunden wurde Joomla zur Erzeugung und Bearbeitung stark besuchter Onlineseiten. Besonders Webseiten mit stetig neuem Inhalt profitieren von dem Projekt. Für die Seitenerstellung ist Wissen in PHP und Datenbanken notwendig. Für die folgende Verwaltung werden nur Grunderfahrungen in der Bild- und Textbearbeitung gebraucht. Eine Joomla Agentur Deutschland wird immer wichtiger für Unternehmen.

Dienst einer Digital Marketing Agentur

Gute Digital Marketing Agenturen wie beispielsweise eine Digital Marketing Agentur Berlin besitzen Kenntnis über die Waren oder Dienstleistungen ihrer Kunden. Mit guten Strategien verbinden diese nützlichen Werkzeuge und finanzielle Kundeninvestitionen. Dabei werden von guten Agenturen Termine exakt eingehalten und die Kundenbedürfnisse beachtet. Am Ende sollte ein Konzept stehen, was durch die Umsetzung den eigenen Kunden Gewinne bringt.

Zudem ist eine Digital Marketing Agentur eine Fachkraft der Kommunikation im digitalen Bereich. Eine fachliche Umsetzung kann ebenso bei der kreativen Gestaltung, beim Programmieren, bei der Kundenbetreuung, beim Analysieren und beim Design erwartet werden. Das Team besitzt unternehmerische Erfahrungen, welche für eine gute Verständigung sorgen. Außerdem sind die Preise kostengünstiger, als wenn dies ein eigenes Team wäre.

E-Commerce-Prozesse: Was ist das?

E-Commerce ist elektronischer Handel. Zu ihm gehören der elektronische Kauf, Verkauf und Werbemaßnahmen von Dienstleistungen und Waren. E-Commerce-Prozesse können auch als Online-Shopping bezeichnet werden. Zum Klären geschäftlicher Vorgehen werden verschiedene Techniken zur Kommunikation genutzt. Das Ziel ist die Vermeidung von Medienbrüchen und Begrenzungen der Geschäftsvorgehen. Benötigte Infos werden zwischen Unternehmen und Kundschaft oder von Unternehmen zu Unternehmen weitergegeben. Das geschieht schriftlich, telefonisch oder über Fax. Auch per E-Commerce kann die Abwicklung geschehen.

Positiv an einem E-Commerce-Prozess ist, der Kauf kann sofort erfolgen. Der Kunde kann online oder per Katalog kaufen und bezahlen. Eine baldige Produkt-Versendung ist möglich, nach dem der Infoaustausch per E-Mail oder Telefon stattfand. Dank des 24-Std-Service und der schnellen Reaktion bei Fragen werden die Kundenwünsche bestens erfüllt. Unternehmen zeigen hingegen eine gute äußere Erscheinung und profitieren von der Geringe der Transaktionskosten.

Nachteilig ist, dass eine persönliche Kundenkommunikation nicht gegeben ist. Auch Mitarbeitende könnten weniger beachtet werden. Die Infobesorgung vor, während und nach dem Kauf zählen ebenso zu den E-Commerce-Prozessen.