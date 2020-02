Diese Woche in Red Dead Online: XP-Boni für Kopfgeldjäger & in Showdown-Modi, Rabatte und mehr

BONUS-XP IN ALLEN KOPFGELDMISSIONEN & SHOWDOWN-MODI

Alle Kopfgeldjäger, die auf der Suche nach ihrem nächsten Fang das Grenzland durchstreifen, werden erfreut hören, dass alle Kopfgeldmissionen – inklusive aller zehn legendärer Kopfgeldjagden – und alle Free Roam Events für Kopfgeldjäger bis zum 24. Februar 50 % mehr Rollen-XP bescheren.

Alle, die sich gerne mit anderen Revolverhelden in Showdown-Modi messen, erhalten die ganze Woche über 50 % mehr XP. Schließt euch in dieser Woche mit einer Gruppe zielsicherer Meisterschützen zusammen und nehmt die präsentierte Serie in Angriff: Gun Rush (Teams). Schießt euch euren Weg durch ein ständig schrumpfendes Kampfgebiet voller Pferde, Waffen und Panzerungen, um am Ende als letztes Team übrigzubleiben. Außerdem könnt ihr 50 % mehr XP in allen Rennen abgreifen.

BONI UND VORTEILE

Falls ihr auf euer Geld achtet, hält der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. eine Reihe von Angeboten für essenzielle Ausrüstungsgegenstände für Kopfgeldjäger wie die Kopfgeldjägervarianten des Schofield-Revolvers und des Bolt-Action-Gewehrs bereit. Außerdem gibt es 30 % Rabatt auf den LeMat-Revolver und die Repetierflinte. Denkt immer daran, dass eure Belohnung normalerweise höher ausfällt, wenn ihr eine gesuchte Person lebendig abliefert. Nutzt in dieser Woche einen Rabatt von 30 % auf den Preis des verstärkten Lassos, um Zielpersonen an der Flucht zu hindern.

PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten drei Maischefüllungen für Schwarzbrenner und dreimal Vorräte für Händler kostenlos.

Spieler in Red Dead Online, die ihr Konto im Rockstar Social Club mit Twitch Prime verknüpft haben, erhalten eine kostenlose Sammlertasche und die Verbesserung der Destille aus poliertem Kupfer.

Beim Rockstar Support findet ihr alle Details und Einschränkungen.