Diese Woche in Red Dead Online: Rollen-XP-Boni für Händler und Schwarzbrenner, neue präsentierte Serie & mehr

ROLLEN-XP-BONI FÜR HÄNDLER UND SCHWARZBRENNER

Und: Neue präsentierte Serie, Rabatte auf Schwarzbrenner-Erweiterungen und mehr

In dieser Woche stehen die Zeichen für Jungunternehmer und Entrepreneure auf Erfolg. Händler erhalten 50 % mehr Rollen-XP für alle Verkaufs- und Versorgungsmissionen und Free Roam Events für Händler.

Schwarzbrenner erhalten ebenfalls 50 % mehr Rollen-XP für alle Verkaufs-, Bootlegger- und Storymissionen.

PRÄSENTIERTE SERIE

Die präsentierte Serie ist eine explosive Variante von Name Your Weapon. Verdient Extrapunkte, indem ihr eure Gegner mit den leichter entzündbaren Waffen in eurem Arsenal erledigt. Das Wapiti-Reservat in Ambarino gesellt sich in dieser Woche zur rotierenden Auswahl an Schauplätzen.

RABATTE

Schwarzbrenner, die ihren Kundenstamm erweitern wollen, profitieren von Angeboten auf eine Reihe von Erweiterungen wie die Bar und die Band. Sowohl Outlaws als auch Gesetzestreue sollten auf jeden Fall die zahlreichen Rabatte und Angebote auf Sättel, Stellplätze, Rollen-Gegenstände und mehr nutzen.

60 % Rabatt auf alle Sättel

30 % Rabatt auf alle Stellplätze

40 % Rabatt auf alle Rollen-Gürtelschnallen, -Brillen, -Augenklappen, -Ringe und -Handschuhe

30 % Rabatt auf alle Mäntel

30 % Rabatt auf die Schwarzbrenner-Bar, die Banderweiterung und alle Verschönerungen für die Schwarzbrennerei (z. B. Bardekor, Einbauten & Armaturen und Fotos)

LIMITIERTE KLEIDUNG

Die aktuelle Auswahl an limitierten Artikeln ist nach wie vor im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. erhältlich – allerdings nur noch bis zum 27. April:

Karomütze

Folwell-Hut

Gardenienhut

Macbay-Jacke

Clymene-Mantel

Cardozo-Weste

Carver-Hose

Griffith-Beinschützer

Fellschienbeinschützer

Alle Details und Einschränkungen findet ihr beim Rockstar Support.