Diese eSports Veranstaltungen 2019 sollten Spieler und Fans auf gar keinen Fall verpassen

Das Jahr 2019 hält für die Spieler und Fans von eSports einige hochkarätige Events bereit, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Begeisterte und Anhänger der eSport Szene werden natürlich die spannenden und hochinteressanten Wettoptionen bei diesen Veranstaltungen, ganz besonders im Auge behalten. Wir haben uns fünf der größten eSports Events genauer angesehen und möchten unsere Erkenntnisse natürlich mit allen eSports Interessierten teilen.

CS:GO

Counter Strike ist definitiv einer der beliebtesten Titel der eSport Szene. Ein absoluter Klassiker, der es geschafft hat, seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahre 2000, weiterhin die Massen zu elektrisieren. Selbstverständlich, darf Counter Strike bei den Großveranstaltungen des eSports nicht fehlen. Daher ist es auch keine große Überraschung, dass sich die Fans dieses Shooters auch in diesem Jahr auf ein ganz besonderes Event freuen können.

CS:GO International Extreme Masters Katowice

Diese Veranstaltung findet im polnischen Katowice statt und ist die erste Großveranstaltung des Jahres in der Coutner Strike Szene. Sie findet vom 14. Februar bis zum 03. März statt und kommt mit einem riesigen Preispool von 1 Millionen Dollar. Zum Teilnehmerfeld gehören 24 Teams aus der ganzen Welt. Veranstalter ist die Electronic Sports League ESL zusammen mit Intel und das Event gehört zum Intel Grand Slam Festival.

Dota 2

Entwickelt von Icefrog, der auch schon an der Entwicklung des Vorgängers Warcraft 3 erfolgreich mitwirkte, ist Dota 2 aus der heutigen eSports Szene nicht mehr wegzudenken. Dota 2 ist deshalb unter Spielern so beliebt, weil es relativ leicht erfolgreich zu spielen ist, sobald man die Grundlagen des Spiels verinnerlicht hat. The International, heißt die größte Veranstaltung dieses Fantasy Abenteuers und fand im letzten Jahr in Vancouver, Kanada statt.

Dota 2 The International

The International bildet das größte Event der Dota 2 Spielszene. Mit Shanghai in China als Austragungsort, findet diese Veranstaltung in diesem Jahr zum ersten Mal in Asien statt. Fans und Wettbegeisterte sollten sich deshalb das Datum 20. August bis 25. August im Kalender anstreichen. Denn, an diesen Tagen findet das Turnier, welches mit einem Preisgeld von über 25 Millionen Dollar lockt, statt.

League of Legends

League of Legends (LOL), entwickelt von RIOT Games, und veröffentlicht im Jahre 2009 hat eine breite Fangemeinde. Allein im Jahre 2016 wurde das MOBA Fantasy Spiel von über 100 Millionen Spielern weltweit gespielt. Die logische Folge dieser großen Popularität ist der Einzug in die Welt der eSports und eine immer größer werdende Professionalität der Spieler.

League of Legends Worlds 2019

Das Finale der Worlds Serie findet in diesem Jahr in Paris, Frankreich statt. Die genauen Details, wie die Höhe des Preisgeldes oder das genaue Datum sind zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass genauere Informationen im Laufe der nächsten Wochen und Monate veröffentlicht werden.

Overwatch

Overwatch gehört zu den neueren Spielen in dem Bereich des eSports. Die Erstveröffentlichung erfolgte im Jahre 2016 und hinter Overwatch steht der Gamingriese Blizzard Ent. Das Spiel wurde im Jahr seiner Veröffentlichung mit mehreren Auszeichnungen zum Spiel des Jahres gewürdigt und war ebenfalls das meistgespielte Game von Blizzard. Bereits nach einer Woche nach der Veröffentlichung stand ein Rekordumsatz von 270 Millionen Dollar zu Buche.

Die größte Veranstaltung von Overwatch eSports ist die Weltmeisterschaft.

Die Overwatch Weltmeisterschaft

Da die Overwatch Weltmeisterschaft 2018 gerade erst beendet wurde, sind noch keine Informationen über das Event in diesem Jahr bekannt. Die Weltmeisterschaft 2018 fand am 2. und 3. November in Anaheim, Kalifornien statt. Das Preisgeld betrug im letzten Jahr knapp eine halbe Millionen Dollar.

Fortnite

Fortnite zählt zu den brandneuen Spielen der eSports Szene. Dieser Hit von Epic Games wurde im Jahre 2017 veröffentlicht und kennt seitdem nur einen Weg in der Beliebtheitsskala der Spieler, nach oben. Besonders der Teil Battle Royal konnte mehr als 125 Millionen Spieler anziehen und das in nicht einmal einem Jahr!

Die Fortnite Weltmeisterschaft



Auch die Weltmeisterschaft von Fortnite ist momentan noch ein großes Geheimnis. Sowohl der Austragungsort wie auch der Zeitraum stehen noch nicht fest. Was wir aber wissen ist, dass der Preispool über 100 Millionen Dollar betragen wird und das Epic Games sie zu einer Veranstaltung macht, an der jeder Spieler teilnehmen kann.

Wir haben alle Veranstaltungen nochmals übersichtlich zusammengefasst, sodass alle Freunde des eSports ihre Wetten auf die jeweiligen Spiele und Veranstaltungen rechtzeitig platzieren können. Nun kann die eSports Saison beginnen und die Vorfreude durch das Verfolgen der ersten Veranstaltungen des Jahres kennt bereits jetzt keine Grenzen mehr.