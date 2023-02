Der offizielle Twitter-Account des Anime Mix: Meisei Story gab am Freitag den Erscheinungstermin der zweiten Staffel bekannt. Somit erscheint die zweite Staffel des Baseball Anime am 1. April 2023 als Teil der Frühlings-Season. Als Uhrzeit wurde 9:30 am Morgen genannt. Die Geschichte wird nach dem Sommer im ersten Jahr...