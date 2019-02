Die Unterschiede zwischen DC und Marvel

Comicgiganten im Kampf der Spielautomaten Branche

Wenn man sich die Comic Helden-Welt näher betrachtet, dann läuft es darauf hinaus, dass zwei Namen ihren großen Auftritt haben, Marvel und DC. Die Filmlandschaft ist heutzutage ohne Superhelden oder Bösewichte nicht denkbar und all diese heißen Themen der Leinwand landen recht schnell auf den Spielautomaten, um die Fans weiter zu beglücken. Alle diese Helden haben ihre ersten Erfolge in Comic Heften gefeiert. Sie haben mit Sicherheit den einen oder anderen Comic schon in den Händen gehalten oder im Fernseher oder Kino bewundern können. All diese Slots mit Superhelden zählen zu den beliebtesten Online Spielen der Branche.

Marvel – Iron Man und Captain America geben auf den Walzen den Ton an

Die Geschichte von Marvel geht zwar in die 30er Jahre zurück, aber erst in den 60er Jahren kam allerdings erst der Name Marvel ins Spiel. Die allerersten Comics mit den Fantastic Four wurden veröffentlicht, auch einige andere Superhelden erblickten in den 60er Jahren das Licht der Welt. Mit Sicherheit kennen Sie die Superhelden aus diesem Hause: Iron Man, Captain America, Spider Man, Thor, Hulk oder Wolverine, um nur einige davon zu nennen. Lassen Sie sich aber nicht beirren auch die Bösewichte und Schurken wie Green Goblin, Doctor Octopus, Doctor Doom oder The Enchantress haben in Marvels Wiege gelegen. Und sie alle sind mit Sicherheit ein bedeutsamer Aspekt, weshalb viele Online Spieler ihr Glück versuchen, denn sie möchten ihrem Superhelden nah sein. Marvel hat sich natürlich Gedanken gemacht und seine Spiele mit vielen Bonusrunden ausgestattet. Alles ist an die Hauptfigur des Spielautomaten angepasst, so dass Sie als Spieler voll auf ihre Kosten kommen.

Marvel Jackpot Netzwerke – ein lukratives Extra für Superheldenfans

Ein besonderer Aspekt ist, dass eine Reihe von Spielautomaten mit Superhelden über spezielle Netzwerke miteinander verbunden ist. Ein kleiner Teil aller Einsätze fließt in den Preisepool und der Jackpot steigt an, bis er gewonnen wird. Sie haben heutzutage die Chance über eine Demoversion der Spielautomaten, diese kennenzulernen ohne Geld einzusetzen. Nutzen Sie diese Chance und lernen Sie Thor oder Iron Man auf eine andere Art und Weise kennen. Ein immer aktueller Spielautomat, den Sie kennenlernen sollten, ist Fantastic Four, ein Spielautomat mit 5 verschiedenen Spielfunktionen und einer großen Anzahl an Boni und Freispielen.

DC – Superman, Batman und Co verunsichern die Konkurrenz

DC: Superman vs. Batman

Auch DC Comics kann eine Geschichte vorweisen, die sich sehen lassen kann. Die allerersten Aufzeichnungen reichen bis weit in die 1930er Jahre zurück. Das allererste Werk des Comic Giganten New Fun: The Big Comic Magazine kam 1935 auf den Markt und im Jahr 1940 kamen die ersten Superhelden ins Spiel. In den Action Comics findet sich Superman, welcher später mit Batman, Wonder Women, Flash und Green Lantern Gesellschaft fand. 1950 war ein besonderer Meilenstein, denn die Justice League of America, ein Zusammenschluss der bekanntesten Helden, wurde ins Leben gerufen. In den 60er kamen immer mehr neue Superhelden auf den Markt und die Anzahl der Heldinnen stieg rasant. Immer folgte man dem Ruf der Zeit und immer sah man mit einem Auge zum ärgsten Konkurrenten rüber, so dass man ja nie in einer Sackgasse verschwand.

Die Crisis Serie setzt die Parallelwelten außer Gefecht

Um den Markt in den 80er Jahren erneut aufleben zu lassen entschied sich DC dazu die Paralleluniversen der Superhelden abzuschaffen und eine einzige Welt zu kreieren und so entstand die Crisis on Infinite Earths mit der Man of Steel-Reihe, wo Superman ein neues Gesicht bekam. In diese Zeit fallen auch Watchmen und The Dark Knight Returns. Einige Jahre Später wurden die Identity Crisis und Infinite Crisis, sowie Batman:Hush ins Leben gerufen. Ein Erfolg der letzten Jahre war zweifelsohne Injustice: Gods Among Us. Wenn man sich nun die anderen Superhelden des Comicriesen ansieht, dann sticht mit Sicherheit Green Lantern heraus. Er ist einer der besten Beschützer der Erde im DC-Universum und stellt natürlich in seinem Spielautomaten das Wild-Symbol dar. Die berühmteste Frau der Superhelden ist zweifelsohne Wonder Woman, welche Sie ebenfalls auf einem Spielautomaten genießen können. Es gibt so viele Helden, die man aufzählen könnte, besonders erwähnenswert ist sicherlich auch Batman. Der Kampf zwischen Batman und seinem Widersacher Joker können Sie in einer großzügigen Spielautomatenversion, prall gefüllt mit Boni, Freispielrunden und gestapelten Wilds erleben.

Realitätsnahe Helden contra Superszenarien

Wenn man nun die beiden Comic Giganten näher betrachtet und miteinander vergleicht, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Charaktere in den Marvel-Universen alltägliche Sorgen haben und ein realitätsnahes Leben führen. Wenn Sie nun Iron Man nehmen, dann muss erwähnt werden, dass er in seine Sekretärin Pepper Potts verliebt ist. Der Spinnenmann Spiderman verliert seinen Job, seine Frau und all sein Geld. Das DC Universum lebt in einer heileren Welt, denn man hat nie das Gefühl, dass den Helden etwas zustoßen könnte. Ein weiterer Unterschied ist mit Sicherheit, dass Marvel das Comics für Erwachsene angesehen wird. Marvel zählt zu Walt Disney, während DC Warner Brothers unterstellt ist und doch sind die Rollen umgekehrt, DC wird eher als Kindercomic und Marvel als Erwachsenencomic bezeichnet. Wir haben sowohl Marvel als auch DC Spielautomaten gründlich unter die Lupe genommen, haben Superhelden Slots mit Boni ohne Einzahlung getestet und müssen sagen, uns haben diese Spiele sehr gefallen.

Parallelwelten von DC – Top oder Flop?

Darüber hinaus sollte unbedingt das Ende der Parallelerden von DC mit dem Crisis on Infinite Earths erwähnt werden. Diese Parallelwelten waren immer der große Unterschied zu den Superhelden der Marvel Welt. Auf den verschiedenen Parallelwelten von DC lebten Helden, die es woanders nicht gab. Und immer wenn etwas mit den Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten eines Superhelden nicht passte, schob man es der Parallelwelt zu. Das war für die breite Menge der Grund stärker mit den Marvel Helden verbunden zu sein und die DC Helden aufgrund besonderer Actionszenen als positiv zu bewerten. Denn nicht jeder konnte den Sprung von einer Parallelwelt in die andere verstehen und richtig zuordnen. Im Jahr 2018 war es dann wieder soweit, beide Comic Giganten lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen, Marvel kam mit Black Panther, Avengers 3: Infinity War und Ant-Man and the Wasp in die Kinos und DC boomte mit dem Aquaman-Solofilm. Nun ist es so, dass sowohl Marvel als auch DC nicht mehr autonom sind, Marvel wurde von Disney und DC von Warner Bros. Entertainment aufgekauft, so dass sich der Kampf der Giganten einfach weiterverlagert hat. Es bleibt also abzuwarten was die Zukunft bringt.