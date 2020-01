Die Top-Games 2020 für nur 9.99 EUR – Jetzt bei GameStopZing!

GameStopZing startet mit einer großen „9.99er“- Neujahrs-Aktion in das Jahr 2020. Bis zum 27. Januar 2020 können sich GameStopZing-Kunden im Store zahlreiche Top-Games für nur 9,99 EUR (CHF 9.90) vorbestellen und kaufen, darunter unter anderem die Highlights des Frühjahrs, Final Fantasy VII Remake (Release: 27. März 2020) und Doom Eternal (Release: 20. März 2020).



So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStopZing

Kunden, die im Aktionszeitraum zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 240 GameStopZing-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben, können sich Final Fantasy VII Remake sowie zahlreiche weitere Games für nur 9,99 EUR (CHF 9.90) vorbestellen bzw. sichern.

Folgende Spiele sind Teil der großen „9.99er“-Neujahrs-Aktion:

• Final Fantasy VII Remake (PS4, Xbox One – Release am 27. März 2020)

• Doom Eternal (PS4, Xbox One, PC – Release am 20. März 2020)

• Watch Dogs: Legion Resistance Edition (PS4, Xbox One – Release: tbd.)

• Darksiders: Genesis (PS4, Xbox One, Switch, PC)

• Gods & Monsters (PS4, Xbox One, Switch, PC – Release: tbd.)

• One Piece Pirate Warriors 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC – Release am 27. März 2020)

• Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 – Release am 17. Januar 2020)

Erweiterungen der „9.99er“-Aktion:

Abgabe von nur einem Game: Wer im Rahmen der „9.99er“-Aktion nur ein Spiel (aus der Eintauschliste) abgeben möchte, erhält das entsprechende neue Game für 39,99 EUR (CHF 39.90).

Upgrade auf Collectors & Special Editions: GameStopZing erweitert sein „9.99er“-Angebot bei ausgewählten Games jetzt mit entsprechender Zuzahlung auf Collectors & Special Editions. Beim Erwerb der Collectors oder Special Edition erfolgt eine Zuzahlung in Höhe des Differenzbetrags zwischen der Standard Edition und der Collectors bzw. Special Edition.

Die große „9.99er“-Neujahrs-Aktion gilt ab sofort bis zum 27. Januar 2020 in allen GameStopZing-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Alle Infos zur „9.99er“-Aktion sowie die aktuelle Eintauschliste gibt es unter:

www.gamestop.de/9.99er

www.gamestop.at/9.99er

www.gamestop.ch/9.90er