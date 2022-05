Das bekannte Studio Quantic Dream feiert sein 25. Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass wollen wir die Geschichte der berühmtesten Spiele des Studios auf ihre Entwicklungsgeschichte untersuchen. Die Spiele, auf die wir uns hier beziehen, sind die großartigen storybasierten Abenteuerspiele Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls. Heavy Rain und andere Spiele des Entwicklers lassen wir fürs Erste aus, bei bestehendem Interesse sind wir aber auch gewillt diese Spiele als Video nachzureichen. Wir wollten uns aber erstmal auf die beiden letzten Titel des Studis fokussieren. Viele von euch werden mindestens eins dieser Spiele bereits ausprobiert oder gar durchgespielt haben, weshalb wir nicht darauf eingehen wollen, was die Titel letztendlich so fantastisch gemacht hat. Dafür wollen wir euch darlegen, wie die Idee der einzelnen Spiele aufkam und schließlich in das finale Produkt gewandelt wurde, welches wir heute auf unseren Konsolen oder dem PC genießen können. Wir werden hier zwar auch auf Kontroversen eingehen, hauptsächlich aber über die Entwicklung sprechen. Zudem fangen wir in diesem Video mit Detroit: Become Human an, dem letzten Spiel, welches von Quantic Dream veröffentlicht wurde.

