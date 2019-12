Die fünf größten Jackpot-Gewinne im Zeitalter des Online-Gaming

Klar, ein Gewinn ist immer schön. Aber wer ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro vom Online-Slot mitnimmt, der hat diesen Betrag schnell wieder ausgegeben. Ein neues Handy, ein paar coole Sneaker oder ein spontaner Urlaub mit der Freundin und schon ist das Geld wieder weg. Insgeheim träumt deshalb wohl jeder Gamer davon, den ganz großen Jackpot zu knacken. Den Job kündigen um fortan ein sorgenfreies Leben im Luxus zu führen, ist natürlich eine Traumvorstellung.

Das Online-Casino sucht aus diesem Grund jedoch wohl kaum jemand auf. Hier stehen vor allem Spaß und Nervenkitzel im Vordergrund, die bei vielen Menschen im Alltag zu kurz kommen. Da sind Online Spielautomaten & Slots eine willkommene Gelegenheit, das Glück ein wenig herauszufordern. Die meisten Spieler wünschen sich vor allem ein wenig Unterhaltung zwischendurch oder einen angenehmen Spieleabend.

Viele Menschen denken daher, dass sich im Online Casino überhaupt keine wirklich großen Summen gewinnen lassen. Sie sehen oft Gewinnlimits in Höhe von einigen zehntausend Euro und meinen, hier wäre beim Online-Glücksspiel Schluss. Das ist aber ein großer Irrtum, denn es ist durchaus auch möglich, Millionenbeträge abzuräumen. Dabei kommt es auf die Wahl des richtigen Spiels an. Slots mit progressivem Jackpot funktionieren ähnlich wie das Lottospiel. Im Laufe des Zeit sammeln sich die Einzahlungen der Spieler an, bis irgendwann ein Glückspilz mit der richtigen Payline den Jackpot knackt. Je nachdem, wie lange sich das Guthaben im Jackpot angesammelt hat, rollt dann der Rubel.

Die höchsten Jackpot-Gewinne seit der Erfindung des Online-Glücksspiels hat es in den vergangenen Jahren bei zwei Spielen gegeben. Zum einen ist das Mega Fortune, ein Fünf-Reel-Slot mit 25 Paylines des Entwicklers NetEnt. Zum anderen schüttet der Mega Moolah Slot von Microgaming immer wieder fantastische Gewinnsummen aus. Was den Weltrekord angeht haben sich diese beiden Games seit 2011 immer wieder abgewechselt. Besonders oft hatten übrigens Spieler aus dem Europäischen Raum Glück, die in Sachen Rekordgewinne den Rest der Welt weit hinter sich lassen.

Mega Fortune 2011

Als im September 2011 ein junger Mann aus Norwegen nachts nichts einschlafen konnte, fand er das zunächst wohl ärgerlich. Er konnte schließlich nicht wissen, dass er ausgerechnet deshalb bald im Guinness Buch der Rekorde stehen würde. Um sich die Zeit zu vertreiben, entschied er sich, ein paar Runden am Mega Fortune-Slot zu spielen. Kurze Zeit später war er um 11.736.375 € reicher. Die Chancen auf Schlaf hat er sich für damit für die Nacht anscheinend ganz verdorben. Ob er sich mit dem Gewinn auch ein gemütlicheres Bett geleistet hat, ist nicht bekannt.

Mega Moolah 2019

Dieser Gewinn hat als einziger in dieser Liste zum Zeitpunkt seiner Ausschüttung keinen neuen Rekord aufgestellt. Dafür war der glückliche Gamer einfach etwas zu spät dran. Außerdem ist dies der einzige Fall unter den Top 5, bei denen der Spieler nicht aus dem Europäischen Raum kam. Dieser Jackpot wurde nämlich in Kanadischen Dollar ausgezahlt. Am Januar 2019 gewann eine bislang unbekannte Person mit dem Namenskürzel E.O. diesen Preis. Obwohl es sich um keine neue Bestmarke handelt, dürfte sie mit dem Betrag von umgerechnet etwa 13,3 Millionen € durchaus zufrieden sein.

Mega Fortune 2013

Nachdem Mega Fortune bereits 2011 einen Rekord aufgestellt hatte, verbesserte der Slot diesen Wert nur zwei Jahre später noch einmal deutlich. Diesmal war es ein Finne, der all seine Geldsorgen auf einen Schlag beseitigte. Er konnte sein Bankguthaben um 17.861.813 € aufstocken. Der Glückspilz berichtete später, er habe vor Freude gleichzeitig gelacht und geweint. Das ist kein Wunder, denn bei einem solchen Erfolg müssen einen die Gefühle einfach überwältigen.

Mega Moolah 2015

Ob dieser Gewinn nun auf Platz zwei oder drei dieser Liste stehen sollte, entscheidet der Wechselkurs. Das Guinness Buch der Rekorde listet dieses Ereignis jedenfalls aktuell noch auf Platz eins der größten Gewinne bei Online-Slots. Mit 13.209.300 £ (umgerechnet 17.879.645 €) schlägt er den Vorgängerrekord von Mega Fortune aus dem Jahr 2013 denkbar knapp und holt den Rekord zurück zu Mega Moolah. Der Brite Jon Heywood gewann diesen Betrag am 6. Oktober 2015 mit einem Einsatz von wenigen Cent.

Mega Moolah 2018

Drei Jahre nach dem Rekordgewinn im Vereinigten Königreich setzte Mega Moolah noch einmal einen drauf. Sage und schreibe 18.915.721 € gingen im September 2018 an einen bislang unbekannten Spieler, der im Grand Mondial Casino sein Glück herausforderte. Wer diese sensationelle Summe abräumte, ist bislang ein Mysterium. Über den Gamer ist bislang nichts bekannt, außer dass er sich mit der Glücksfee wohl außerordentlich gut gestellt haben muss.

Diese fünf Rekordgewinne zeigen, dass beim Online-Gaming durchaus ähnliche Gewinne wie etwa beim Lotto möglich sind. Und bis der nächste Rekord aufgestellt wird, ist es nur eine Frage der Zeit.