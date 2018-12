Die besten Spiele für die kalte Jahreszeit

Die Sonne geht immer früher unter. Es wird kalt. Regen verwandelt sich in Schnee. Anstatt kurze Hosen und T-Shirts werden Pullis und lange Unterhosen aus dem Kleiderschrank hervorgeholt. Der Sommer ist endgültig vorbei. Der Herbst auch. Jetzt ist Winter und mit ihm vergeht die Lust auf Aktivitäten im Freien. Wir ziehen uns in unsere kuschlig warmen vier Wände zurück. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir unsozial werden und unsere Zeit nur noch alleine verbringen müssen. Anstatt mit Freunden im Park zu sitzen, können wir diese nun zu uns nach Hause einladen. Das Internet bietet uns ebenfalls viele Möglichkeiten miteinander Zeit zu verbringen. Das geht nun auch ohne, dass jemand einen Schritt vor die Haustür machen muss. Mit diesen Brett-, Computer- und Casino-Spielen wird euch während der kalten Jahreszeit sicher nicht langweilig.

Zeit für einen klassischen Spieleabend

Als Kinder liebten wir es mit Freunden allerhand Brettspiele auszuprobieren. Häufig geht dieses Vergnügen im Laufe unseres Erwachsenendaseins unter. Falls ihr euch ebenfalls nach einem gemütlichen Beisammensein sehnt, haben wir hier ein paar Spieletipps für euch. Solltet ihr der Meinung sein, dass Brettspiele ein Ding der Vergangenheit sind, ist dies durchaus nicht der Fall. Gesellschaftsspiele wie Monopoly oder Risiko feiern ein Revival. Schließt euch diesem Trend an und veranstaltet mit euren Freunden einen klassischen Spieleabend. Passend zur Jahreszeit kann dieser –sofern ihr über 18 seid – natürlich auch feucht fröhlich mit Glühwein und Feuerzangenbowle gestaltet werden.

Die Siedler von Catan

Bei diesem Spiel handelt es sich um einen absoluten Dauerbrenner. Dies liegt unter anderem daran, dass auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Dank der Erweiterungen von Siedler von Catan wird euch auch nach jahrelangem Spielen niemals langweilig. Zudem ist der Spielaufbau bei jeder neuen Runde komplett verschieden. Selbst wenn ihr jede Woche ‚siedelt‘, warten immer wieder neue Überraschungen auf euch. Zusätzlich zu einer gewissen Portion Glück, gehört bei diesem Brettspiel noch einiges an Können hinzu. Diese Kombination sorgt dafür, dass nicht immer der Gleiche gewinnt, dennoch die Spreu vom Weizen getrennt wird. Fangt mit dem Grundspiel an. Macht euch mit den Spielregeln vertraut und baut geschickt euer Reich auf.

Carcassonne

Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Spiel, das ein strategisches Vorgehen bedarf. Carcassonne kann jedoch im Gegensatz zu den Siedlern von Catan auch zu zweit gespielt werden – Das kommt euch bei einem romantischen Spieleabend durchaus gelegen. Bei diesem Spiel lohnt es sich auch mal faul auf der Wiese zu liegen. So könnt ihr gegebenenfalls am Ende des Spieles viele Punkte sammeln. Alle weiteren Spielzüge bedürfen jedoch etwas mehr Anstrengung. Nur, wenn ihr klug vorgeht, reißt ihr euch die besten Städte und Straßen unter den Nagel. Die Erweiterungen bringen zudem unerwartete Überraschungen mit sich. Diese bringen vor allem mit mehreren Spielern Action ins Spiel.

Allein daheim, aber mit der Welt verbunden

Dank des Internets können wir rund um die Uhr mit anderen Menschen auf der Welt in Kontakt treten. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn ein persönlicher Besuch nicht möglich ist. Ganz gleich, ob das daran liegt, dass eure Freunde am anderen Ende Europas leben, oder ihr eingeschneit seid. Computerspiele, die ein gemeinsames Spielen über das Internet ermöglichen, sind einfach spitze. Um negativen Stimmen gleich den Garaus zumachen: Computerspiele fördern unter anderem die Kreativität, Produktivität, Sprachkenntnisse und Zusammenarbeit. Gleich noch mehr Gründe, um euch mit euren Freunden zum Zocken zu verabreden.

Worms Reloaded

In den 90ern kam dieses Spiel zuerst auf. Damals nur unter Worms bekannt, verlockte es Spieler dazu, gegnerische Würmchen mit allerhand Waffen ins Grab zu schicken. Dies mag zwar recht brutal klingen, macht aber jede Menge Spaß. Dank der lustigen Animationen und Geräuschen, wird diesem Spiel zudem die Schärfe genommen. Worms Reloaded bietet euch sowohl online als auch offline einen Multiplayer-Modus. So könnt ihr das Spiel gemeinsam mit euren Freunden genießen. Nun gut, eure Freunde werden eure Gegner sein und es ist euer Ziel, sie platt zu machen. Das sollte vor dem Spielen besser abgeklärt werden, damit das auch wirklich jeder sportlich nimmt.

Trine 2

Ihr gehört lieber demselben Team an? Dann könnt ihr euch in Trine 2 gemeinsam auf ein Abenteuer begeben. Zu dritt seid ihr in einer bezaubernden Fantasy-Welt unterwegs. Dort müsst ihr Rätsel lösen, sonst kommt ihr nicht voran. Dabei helfen euch die unterschiedlichen Fähigkeiten eurer Charaktere. Ob Magier oder Krieger, je nach Situation ist mal der eine, mal der andere gefragt. Nur, wenn ihr zusammenarbeitet und euer Können geschickt einsetzt, werdet ihr erfolgreich sein. Dieses Computerspiel ermöglicht euch in eine andere Welt einzutauchen. Und macht Lust auf mehr.

Mit Online Casinos auf das nächste Level

Pokerabende veranstaltet ihr schon seit Jahren? Baccarat ist kein Fremdwort für euch? Und Roulette hat euch schon immer gereizt? Dann wird es Zeit, euer Spiel auf das nächste Level zu bringen. In Online Casinos könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. Zudem habt ihr die Chance echtes Geld zu gewinnen. Auch hier könnt ihr mit euren Freunden spielen. Zudem besteht die Option andere Spieler kennen zu lernen. Hierbei handelt es sich jedoch um etwas, das viele nicht wissen. Deshalb erklären wir euch nun, wie ihr im Online Casino gemeinsam spielen könnt.

Poker

Um mit euren Freunden online Poker spielen zu können, müsst ihr den eigens dafür entwickelten Pokerbereich betreten. In Online Casinos geht ihr also nicht zu den Casino-Tischspielen. Hier findet ihr zwar ebenfalls Pokerspiele, doch diese können zumeist nur alleine gespielt werden. Im Pokerbereich warten verschiedene Pokerräume auf euch. Verabredet euch nun mit euren Freunden in einem hiervon. Schon könnt ihr gemeinsam am virtuellen Tisch Platz nehmen. Dank des Online Casinos ist euch garantiert, dass niemand schummeln kann. Nicht, dass dies bei einem Pokerabend jemals vorgekommen sei…

Tischspiele

Wenn ihr mit euren Freunden Tischspiele wie Roulette erleben möchtet, dann müsst ihr nicht ins nächste Casino fahren. Ihr könnt euch einfach im Online Casino verabreden. Um gemeinsam an einem Tisch spielen zu können, begebt ihr euch hierfür in den Live Casino Bereich. Dort bieten einige Online Casinos Spielern die Möglichkeit an, miteinander zu chatten. Zudem werdet ihr hier von einem echten Dealer betreut. Dieser wird live aufgezeichnet und in Echtzeit auf euren Monitor übertragen. Das ist also fast wie im Casino, ihr musstet hierfür jedoch nicht das Haus verlassen.