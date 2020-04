Die besten Online Casino Slotmaschinen

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie überhaupt Slots spielen? Liegt es vielleicht an dem Spaß-Faktor oder daran, dass Sie die farbenfrohe Grafik genießen? Für viele Spieler ist die Antwort viel einfacher – es liegt am Geld! Obwohl die meisten Gewinne an Spielautomaten nicht besonders hoch sind, können Sie oft Freispiele oder einen Freispiel-Bonus erhalten, die das Spielerlebnis automatisch viel unterhaltsamer und spannender machen können. Ein Online Casino ist ohne Slot-Spiele einfach nicht denkbar und unser Überblick der beliebtesten Online-Slots wird Ihnen die Suche nach den besten Slots erleichtern, egal ob Sie ein Neuling oder ein erfahrener Online-Casino-Fan sind.

Book of Ra Slot

Das Book of Ra Slot-Spiel ist einer der meistgespielten Spielautomaten der Welt. Dieses Spiel war in landbasierten Casinos so beliebt, dass Casino-Softwareentwickler beschlossen haben, es in ein Online-Slot-Spiel umzuwandeln. Dieses beliebte Slot-Spiel mit ägyptischem Thema wurde von vielen Spielern als legendär bezeichnet. Es wurde von dem bekannten Softwareanbieter Novomatic in 2005 vorgestellt und hat seitdem eine enorme Fan-Basis angezogen.

Tatsächlich ist das Spiel so beliebt, dass es in mehreren Ländern, einschließlich Deutschland, zu einem der meistgespielten Slot-Spiele gewählt wurde. Die ägyptisch inspirierten Symbole und fantastischen Minispiele garantieren Ihnen ein unvergessliches Spielerlebnis. Dieses Spiel ist besonders beliebt in Europa und bietet mehrere Besonderheiten, unter anderen Wild Spins, Freispiele, Bonusspiele und noch vieles mehr.

Starburst Slot

Starburst ist einer der beliebtesten Klassiker von NetEnt und ein richtiges visuelles Erlebnis, das Slot-Fans schon seit 2012 fasziniert. Starburst ist ein faszinierender Slot mit 5 Walzen und 10 Gewinnlinien, der sich an Spieler richtet, die nach einem äußerst immersiven, unkomplizierten Slot suchen. Das Spiel ist gleichzeitig futuristisch und retro und bietet qualitativ hochwertige 3D-Grafiken, die die Spieler in ein kosmisches Abenteuer-Design einführen, das an die Arcade-Spiele der 80er und 90er erinnert. Starburst besteht aus einer Reihe glänzender und farbenfroher Juwelen, die die Spieler, um zu gewinnen, in richtige Kombinationen anordnen müssen. Neben farbenfrohen Juwelen erscheinen klassische Casino-Symbole, aber auch das erkennbare Starburst-Symbol. Dieses mächtige Starburst-Symbol löst auch Freispiele aus.

Starburst ist möglicherweise einer der einfachsten Online-Slots und dennoch gibt es einen Grund, warum Spieler immer wieder zu Starburst zurückkehren. Starburst ist nicht nur aktionsreich und visuell attraktiv, sondern bietet auch zusätzliche Gewinnfunktionen, die Spieler ermutigen, ihr Abenteuer und die Suche nach dem nächsten Starburst-Symbol fortzusetzen.

Mega Moolah Slot

Mega Moolah ist einer der beliebtesten Slots von Microgaming, nicht zuletzt aufgrund der gigantischen Jackpots. Die Grafiken, die von der afrikanischen Savanne inspiriert wurden, sind sehr attraktiv und voller Leben. Mega Moolah ist ein Slot-Spiel inspiriert von Tiermotiven. Zu den hochwertigen Tiersymbolen gehören Ibis, Zebra, Giraffe, Elefant und ein Löwe. Die gute Nachricht ist, dass Mega Moolah so ziemlich maßgeschneidert für Spieler ist, die einen riesigen Jackpot gewinnen wollen. Während des Spiels erhalten Sie eine Bonusrunde, die Ihnen einen der vier Jackpots garantiert – Mini, Minor, Major und Mega. Sie können dieses fantastische Spiel entweder auf Ihrem Computer oder Handy austesten.

Gonzo’s Quest Slot

Die Entdeckung der mystischen goldenen Stadt Eldorado und die Besessenheit eines berühmten spanischen Eroberers sind das zentrale Thema von Gonzos’s Quest, eines beliebten Slots von NetEnt. NetEnt hat dafür gesorgt, dass sich jeder einzelne Spieler sehr schnell zurechtfinden kann. Die Spielregeln sind ziemlich einfach und selbst Anfänger werden in kürzester Zeit wie Profis spielen. Die Originalversion enthält fünf Walzen, drei Reihen und 20 Gewinnlinien.

Um Gewinne erzielen zu können, müssen Spieler mindestens drei übereinstimmende Symbole auf einer Gewinnlinie landen. Ein großer Pluspunkt von Gonzo’s Quest sind die sogenannten Avalanche-Walzen. Dies bedeutet, dass sich die Walzen nicht drehen, sondern als Überraschungen vom Himmel fallen. Jedes Mal, wenn Spieler eine Gewinnkombination bilden, explodieren die Symbole und schaffen einfach Platz für neue Symbole. Für jeden aufeinanderfolgenden Gewinn steigt auch der Gewinnmultiplikator. Gonzo’s Quest ist ein einfacher, aber sehr unterhaltsamer und aufregender Online-Slot, der definitiv eine enorme Anzahl von Spielern auf der ganzen Welt anzieht.

Dead or Alive Slot

Stellen Sie sich vor, Se befinden sich um die Jahrhundertwende im Wilden Westen der USA und Sie können schon wissen, wie sich Dead or Alive anfühlt. Es handelt sich um einen Online-Slot mit fünf Walzen und neun Gewinnlinien von NetEnt. Die Walzen befinden sich in einer hölzernen Pinnwand und der Hintergrund ist eine Collage von virtuellen Wanted-Postern und Schusslöchern. 10, J, Q, K und A stellen Symbole mit dem niedrigeren Wert dar. Das Wanted-Poster ist das Wild-Symbol und ein Paar gekreuzter Pistolen aktivieren die Bonusfunktion. Die Grafiken von NetEnt sind wie immer erstklassig und die Hintergrundgeräusche verleihen diesem Online-Slot eine erkennbare Qualität.

Fazit

Online-Slots gehören zu den beliebtesten Spielen der Online-Casino-Welt. Sie sind ein unterhaltsames und lustiges Hobby für viele Spieler, die sich von der Kombination aus Licht, Geräuschen und Gewinnen angezogen fühlen. Für diejenigen, die noch Anfänger sind, sind Slots oft ein guter Ausgangspunkt, und erfahrene Spieler mögen den Reiz der potenziell enormen Geldbeträge. Es ist daher ein Muss, alles über die besten Online-Slots zu wissen.

Bildquelle: pixabay