Die besten Live Dealer Casinos 2020

Entscheidet man sich, in einem Live Dealer Casino zu spielen, so bekommt man das Beste aus beiden Welten. Zum einen den Komfort des Online Casinos und zum anderen die Atmosphäre eines echten Casinos. Nichts kann dieses Erlebnis übertreffen, dass man in den eigenen vier Wänden ein Live Casino Spiel aufrufen und gegen einen echten Live Dealer oder Croupier spielen kann.

Die Entscheidung zu treffen, Live Dealer Spiele online zu spielen, scheint relativ einfach. Als schwieriger erweist es sich jedoch, das Online Casino zu finden, das ein Live Spielerlebnis der Extraklasse bietet, bei dem es sich lohnt, sich anzumelden. Nur zu oft hört man von verzögerten oder keinen Auszahlungen der Gewinne, Streaming Qualität mit geringeren Bandbreiten oder sogar Betrug. Das alles kann sicherlich die Freude am Spielen von Live Dealer Spielen vermasseln.

Daran erkennt man ein seriöses Live Dealer Casino

Es gibt heutzutage etliche Online Casinos, die Live Dealer Casinos in ihr Portfolio mit aufgenommen haben. Dabei gibt es diverse Kriterien, die das Live Dealer Casino erfüllen sollte, um als seriös zu gelten. Diese Kriterien wurden auch bei der Bewertung der Casinos auf www.toplivecasino.de berücksichtigt, damit Spieler sicher sein können, dass sie es mit einem seriösen Anbieter zu tun haben.

Lizenz des Live Dealer Casinos

Eine Lizenz ist das erste, worauf man achten sollte, wenn man ein Online Live Casino auswählt. Die Lizenz sollte von einem der Europaeischen Staaten wie der UK Gambling Commission (UKGC) oder der Malta Gaming Authority (MGA) ausgestellt sein. Zwar sind Offshore Lizenzen, wie Curacao oder Isle of Man in Ordnung, aber in der Regel weniger gern gesehen. Sollte die Lizenz fehlen, dann kann das daran liegen, dass das Online Casino neu ist und noch auf seine Lizenz wartet oder bis heute keine Lizenz bekommen hat und auch nie eine bekommen wird.

Live Dealer Casino Software

Eine der ausschlaggebenden Punkte bei der Wahl des Live Casinos sollte die Software sein. Es gibt einige Software Anbieter zur Auswahl, die sich über viele Jahre bewährt haben. Dazu gehört vor allem Evolution Gaming, NetEnt Live, Microgaming und Pragmatic Play. Sollte einer dieser Namen im Portfolio des Live Casinos auftauchen, dann kann man sicher sein, dass man es mit einem seriösen Anbieter zu tun hat.

Live Dealer Casino Kundenservice

Der Kundenservice spielt eine wichtige Rolle in einem Live Dealer Casino. Dieser sollte rund um die Uhr verfügbar sein und vor allem auf Deutsch. Manche Anbieter haben lediglich eine Englischsprachigen Kundenservice, was leider nicht ausreichend ist. Desweiteren sollte der Kundenservice nicht nur per Live-Chat, sondern auch auf anderen Wegen, wie E-Mail und Telefon Hotline erreichbar sein.

Bonus Angebot im Live Dealer Casino

Viele Online Casino bieten einen Willkommensbonus an, der sich meistens auch nur auf das Online Casino, nicht aber auf das Live Casino bezieht. Hier sollte man unbedingt darauf achten, dass sich das Bonus Angebot auch auf den Live Dealer Bereich bezieht oder es sogar einen eigenen Live Dealer Casino Bonus gibt.

Wenn man sich bei der Wahl des Casinos an die oben genannten Auswahlkriterien hält, so läuft man keine Gefahr, am Ende bei einem unseriösen Live Dealer Casino zu spielen.

Bildquelle: https://www.pexels.com/de-de/foto/manner-kasino-club-klub-3279691/