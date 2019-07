Die beliebtesten Tischspiele in Online-Casinos

Wenn es um die beliebtesten Casino-Tischspiele geht, hat jeder seine eigenen Funktionen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der beliebtesten Tischspiele, die Sie in Online-Casinos finden können.

Blackjack

Blackjack ist ein Spiel, das fast in jedem Online-Casino zu finden ist. Blackjack ist auch eines der einfachsten Tischspiele. Sie haben wahrscheinlich schon eine Vorstellung davon, wie es funktioniert. Blackjack gibt es in zahlreichen Varianten mit jeweils eigenen Spielregeln. In einem guten Casino wie here https://slots.io/de/brettspiele gibt es wahrscheinlich auch mehrere Varianten, sodass Sie immer zu einer anderen wechseln können, die Ihren Anforderungen besser entspricht. Blackjack ist auch das beliebteste Live-Dealer-Casino-Spiel.

Baccarat

Baccarat wird oft als ein Spiel für reiche Männer bezeichnet. Auch wenn dies in der Welt des landbasierten Casinos zutrifft, ist dies in der Welt der Online-Casinos nicht der Fall. Baccarat kann mit niedrigen oder hohen Einsätzen gespielt werden. Es ist schwierig zu lernen, aber wenn Sie die Regel für die dritte Karte erst einmal festgelegt haben, sollten Sie mit diesem Spiel nicht zu viele Probleme haben. Die meisten Casinos bieten nur eine oder zwei Varianten von Baccarat an. Baccarat ist neben Blackjack häufig als Live-Dealer-Casino-Spiel zu finden.

Roulette

Fast in jedem Casino gibt es viele verschiedene Variationen des Roulettes. Es gibt amerikanisches Roulette mit seinen zwei Nullen (0 und 00), die den Hausvorteil erhöhen. Es gibt europäisches Roulette mit einer einzigen Null, die Ihnen eine größere Gewinnchance bietet. Und es gibt französisches Roulette mit all seinen komplexen Regeln in Bezug auf Halbwetteinsätze und mehr. Roulette ist ein Spiel, das man in Minuten lernen kann. Roulette kann auch in jedem Live-Dealer-Casino gefunden werden.

Pai Gow Poker

Pai Gow Poker ist eine Form von Tischpoker, die häufig in Casinos auftritt. Dies gilt insbesondere für Casinos, die mit Microgaming-Software betrieben werden. Das Spiel basiert auf chinesischen Dominosteinen (der wahre Ursprung von Pai Gow). Beim Pai Gow Poker versucht jeder Spieler, den Bankier zu besiegen, genau wie bei anderen Tischkartenspielen. Das ultimative Ziel ist es, zwei Gewinnhände zu haben, eine Fünf-Karten-Hand und eine Zwei-Karten-Hand. Pai Gow Poker gibt es nicht in vielen verschiedenen Varianten, aber mehrere Entwickler haben ihre eigenen Versionen dieses Spiels entwickelt.

Texas Hold’em Poker

Echte Texas Hold’em-Spiele gibt es oft nur auf Online-Pokerseiten, aber viele Casinos betreiben Texas Hold’em Poker in ihren Domains. Es gehört zu den beliebtesten Tischspielen aller Zeiten. Es ist selten, aber auch einige Live-Casinos bieten Texas Hold’em Poker an.

Craps

Craps ist ein altes Tischspiel, bei dem auf das Ergebnis von Würfeln gewettet wird. In vielerlei Hinsicht ähnelt das Gameplay ein wenig dem Spiel Sic Bo. Ähnlich ist es auch in der Tatsache, dass nicht jedes Online-Casino es anbietet, obwohl es weitaus beliebter ist als Sic Bo. Craps wird an einem Tisch gespielt, und obwohl es komplexe Regeln und Strategien gibt, die das Spiel betreffen, können Sie loslegen, solange Sie wissen, dass die Pass-Line-Wette funktioniert. Wenn Craps in Ihrem Casino auftritt, besteht die Möglichkeit, dass nur eine Variante zum Spielen verfügbar ist. Einige Casinos bieten jedoch eine Live-Dealer-Version an.